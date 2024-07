Résultat des législatives 2024 à Saint-Pierre-en-Faucigny (74800) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:15 - À Saint-Pierre-en-Faucigny, que vont décider les supporters de la gauche ? Le Front populaire qui se présente en 2024 a accumulé les votants du premier tour la semaine dernière, avec plus de 28% à l'échelle nationale, soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. Ce qui implique que la gauche sera de la partie lors de ce second tour dans les urnes. Le matelas apparaît comme important : lors du premier tour des législatives la semaine dernière, à Saint-Pierre-en-Faucigny, le binôme Front populaire a pour sa part réuni 22,16% des votes dans la commune. Un score qui est pourtant resté stable par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022 (22,05%).

20:58 - Saint-Pierre-en-Faucigny compte parmi les rares secteurs où l'extrême droite n'a pas avancé ces dernières années Le poids des bulletins dans l'urne pour le RN sera scruté à la loupe au niveau local pour ces législatives 2024. Alors qu'on a observé un peu plus de 14 points gagnés par le RN à l'échelle du pays, entre les législatives 2022 et les législatives 2024, Saint-Pierre-en-Faucigny semble néanmoins dans une situation plus mesurée. Entre le score de 2022 et le score de 2024, le mouvement n'a en effet pas gagné de suffrages dans les bureaux de vote locaux. Un constat en trompe-l'oeil en réalité, puisqu'à défaut du RN, ce sont ses nouveaux alliés qui sont en tête…

20:29 - La dernière législative, un rappel utile pour les résultats de ce soir à Saint-Pierre-en-Faucigny Le nombre de bulletins glanés par le Rassemblement national sera ainsi un point d'observation clé localement pour ce second tour des élections législatives. Le RN peut-il gagner cette fois à Saint-Pierre-en-Faucigny, dans ce scénario très différent de 2022 ? Lors des dernières législatives à Saint-Pierre-en-Faucigny, le RN finissait en revanche à la deuxième place sur le podium, 22,81% des votants ayant choisi son binôme, contre 22,95% pour Valérie Ferrarini (LREM) au premier tour. Au tour suivant, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la localité, laissant cette fois la victoire au binôme Les Républicains (64,41%). C'est donc Christelle Petex-Levet (Les Républicains) qui prenait l'avantage.

20:05 - Un RN déjà favori au second tour tour Selon les projections des instituts de sondages dévoilées dans les dernières heures de la campagne, l'alliance du Rassemblement national et des Républicains serait en mesure de s'assurer moins de 250 députés à l'issue des législatives. L'union de La France insoumise, du Parti socialiste, d'Europe Ecologie et du Parti communiste devrait mettre la main sur près de 200 sièges. Les candidats macronistes pourraient maintenir une centaine de sièges. Il convient tout de même de tenir compte des particularités locales. Antoine Valentin (Union de l'extrême droite) a amassé 43,71% des voix à Saint-Pierre-en-Faucigny le 30 juin, à l'occasion du premier tour des législatives. Christelle Petex (Divers droite) recevait 29,65%. De son côté, Gérard Vez (Front populaire) récupérait 22,16% des électeurs. La première place était la même à l'échelle de la circonscription complète, Antoine Valentin accumulant cette fois 39,68%, devant Christelle Petex avec 32,37% et Gérard Vez avec 24,01%.

19:21 - Et que retenir du scrutin européen à Saint-Pierre-en-Faucigny au niveau de l'abstention ? Afin de cerner davantage le vote des électeurs de cette commune, il est également nécessaire d'étudier les résultats des précédents rendez-vous électoraux. À Saint-Pierre-en-Faucigny, le taux d'abstention au 1er round des élections législatives 2024 a été de 28,72%, moins élevé que celui des dernières européennes. Lors du dernier scrutin européen, parmi les 4 925 inscrits sur les listes électorales à Saint-Pierre-en-Faucigny, 45,66% avaient effectivement boudé les urnes. L'abstention était de 49,69% lors des européennes de 2019. Pour information, au niveau du pays, le pourcentage d'abstention aux élections européennes 2024 s'élevait à 48,51% lors de l'unique tour du scrutin.

18:35 - L'abstention va-t-elle augmenter lors du second tour des législatives 2024 à Saint-Pierre-en-Faucigny ? Ce dimanche, lors des élections législatives à Saint-Pierre-en-Faucigny, qu'en est-il de la participation ? Dans l'agglomération, le taux de participation au 1er tour des élections législatives 2024 était de 71,28%. En avril 2022, pour le premier tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage de participation s'était hissé à 81,0% au niveau de l'agglomération. Le taux de participation était de 78,04% au deuxième tour, ce qui représentait 3 711 personnes. Pour rappel, la participation aux élections législatives 2022 représentait 44,63% au premier tour et 43,17% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il ce soir à Saint-Pierre-en-Faucigny ? La crise de confiance dans les partis politiques serait notamment capable de pousser les citoyens de Saint-Pierre-en-Faucigny à s'intéresser plus fortement au scrutin.

17:29 - Élections à Saint-Pierre-en-Faucigny : l'impact des caractéristiques démographiques Dans la commune de Saint-Pierre-en-Faucigny, une variété de caractéristiques démographiques et socio-économiques façonnent les résultats des législatives. Avec 54,49% de population active et une densité de population de 418 hab par km², ces chiffres pourraient provoquer plus d'intérêts pour les élections. Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 7,67% peut agir sur les espérances des électeurs quant aux politiques sur l'emploi. Un revenu moyen par foyer fiscal de 39 009 euros/an montre l'importance des questions sur le pouvoir d'achat dans les interrogations des 2 150 votants. De surcroît, la présence d'une population étrangère de 6,86% et d'une population immigrée de 9,82% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Les chiffres sur l'instruction à Saint-Pierre-en-Faucigny mettent en avant une diversité de qualifications, avec 17,0% des résidents titulaires du seul baccalauréat. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.