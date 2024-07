Résultat des législatives 2024 à Glières-Val-de-Borne (74130) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:11 - Sur quel candidat vont se rabattre les électeurs de la Nupes à Glières-Val-de-Borne ? Quelle part de voix ira au Nouveau Front populaire, soutenu par la France insoumise, le Parti socialiste, Europe-Ecologie, le Parti communiste et d'autres forces de gauche, et annoncé comme plus proche du Rassemblement national par les instituts de sondage juste avant ce second tour ? Les 28,06% des voix glanés au niveau national sont encourageants. Au cours du premier round des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part glané 21,89% des votes à Glières-Val-de-Borne. Un chiffre en baisse de -2 points par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022.

20:58 - En 2 ans, le Rassemblement national n'a pas progressé à Glières-Val-de-Borne Le résultat des élections législatives 2024 au niveau local sera regardé au prisme de la dynamique RN, comme dans le reste du pays. Alors qu'on a vu pas loin de 15 points de plus pour le RN sur la France entière, entre les législatives 2022 et les législatives 2024, Glières-Val-de-Borne semble néanmoins dans une réalité différente. Entre le score de 2022 et le score de 2024, le parti n'a en effet pas gagné d'électeurs dans les bureaux de vote sur place. Un constat en trompe-l'oeil en réalité, puisqu'à défaut du RN, ce sont ses nouveaux alliés qui sont en tête…

20:29 - Que concluent les tendances des législatives 2022 pour Glières-Val-de-Borne ? Le nombre de bulletins glanés par le Rassemblement national sera ainsi un enjeu clé pour le second tour de cette élection législative localement. Le Rassemblement national peut-il l'emporter cette fois à Glières-Val-de-Borne, dans ce scénario très différent de 2022 ? Au moment de fournir ou non des députés à la France il y a deux ans, le RN, était en revanche en échec au premier tour dans la commune de Glières-Val-de-Borne, cumulant 22,15% des votes sur place, contre 27,25% pour Christelle Petex-Levet (Les Républicains). Le scénario se répétera au second tour, les bureaux de vote laissant également le binôme Les Républicains remporter le scrutin, avec 61,12%, devant son adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 38,88%.

20:05 - Quel score pour le RN ce soir à Glières-Val-de-Borne ? Grâce à 48,6% des suffrages, Antoine Valentin (Union de l'extrême droite) a pris les devants à Glières-Val-de-Borne, dimanche 30 juin dernier pour le premier tour de la législative. Christelle Petex (Divers droite) et Gérard Vez (Union de la gauche) suivaient en décrochant, dans l'ordre, 25,07% et 21,89% des électeurs dans la ville. Antoine Valentin était aussi en tête dans la 3ème circonscription de la Haute-Savoie dans son ensemble, avec cette fois 39,68%, devant Christelle Petex avec 32,37% et Gérard Vez avec 24,01%.

19:21 - A la proclamation des résultats des législatives, quelle est la participation à Glières-Val-de-Borne ? Pour se faire une idée du vote des électeurs de cette ville, il faut également analyser les résultats des précédentes élections. À Glières-Val-de-Borne, le taux de participation lors du 1er round des élections législatives 2024 est monté à 72,8%, plus élevé de 14 points que celui des dernières européennes. Début juin, pendant le scrutin européen, 1 468 personnes habilitées à voter à Glières-Val-de-Borne avaient effectivement pris part au scrutin (soit 58,04%). Le taux de participation était de 55,29% lors des européennes de 2019. Pour information, au niveau du pays, le pourcentage de participation aux européennes 2024 atteignait 51,49% lors de l'unique tour du scrutin, c’était un peu mieux qu’en 2019.

18:35 - L'abstention va-t-elle augmenter lors du 2e tour des législatives 2024 à Glières-Val-de-Borne ? À Glières-Val-de-Borne, l'une des clés de ce scrutin législatif 2024 est incontestablement l'ampleur de l'abstention. Dans la localité, dimanche, 27,2% des électeurs ne sont pas allés voter au 1er tour des élections législatives 2024. Il y a deux ans, à l'occasion du second tour de la dernière présidentielle, sur les 1 507 personnes en âge de voter dans la localité, 23,54% étaient restées chez elles. L'abstention était de 21,57% au premier tour. En proportion, le taux d'abstention aux législatives 2022 atteignait 49,5% au premier tour. Au deuxième tour, 50,76% des votants ne se sont pas déplacés. Peut-on pronostiquer l'abstention de ce jour à Glières-Val-de-Borne ? La hausse des prix du quotidien qui pèse sur les finances des familles pourrait pousser les citoyens de Glières-Val-de-Borne à s'intéresser plus fortement au scrutin.

17:29 - Glières-Val-de-Borne : démographie et socio-économie impactent les législatives Dans les rues de Glières-Val-de-Borne, le scrutin est en cours. Avec une population de 1 827 habitants répartis dans 1 408 logements, cette commune présente une densité de 20 hab par km². La pluralité socio-économique se reflète dans ses 181 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 012 foyers fiscaux. Dans la commune, 21,06% des résidents sont des enfants, et 4,21% sont des personnes âgées, ce qui pourrait agir sur les priorités des mesures en ce qui concerne l'instruction et la santé. Les électeurs, comprenant une proportion de 28,73% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Au sein de cette mosaïque sociale, près de 39,81% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 957,00 € pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. Pour conclure, à Glières-Val-de-Borne, les spécificités locales rejoignent celles de la France.