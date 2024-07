Résultat des législatives 2024 à Bonneville : les premiers chiffres du 2e tour

17:57 - Élections législatives à Bonneville : impact de la démographie et de l'économie locale

A la mi-journée des élections législatives, Bonneville regorge de diversité et d'activités. Avec ses 12 895 habitants, cette commune se présente comme un symbole d'ouverture. L'existence de 822 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une voiture (74,69%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les électeurs sur des problématiques de transport et d'environnement. Avec 1 287 résidents étrangers, Bonneville se classe comme un exemple de multiculturalisme. Au sein de cette diversité sociale, 46,95% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1182,04 €, pèse sur une ville qui aspire à plus de prospérité. À Bonneville, où la jeunesse équivaut à 39% de la population, les élections sont l'opportunité d'un avenir collectif et florissant.