Résultat des législatives 2024 à Saint-Jeoire (74490) – 2e tour [PUBLIE]

Avec un peu plus de 28% des voix à l'échelle nationale au moment du 1er tour des législatives dimanche dernier, le Nouveau Front populaire a fait mieux que l'union de la gauche il y a deux ans. Une performance qui pourrait lui permettre de contester la victoire annoncée du RN ce soir. A l'occasion du premier tour des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part glané 23,32% des voix à Saint-Jeoire. Un chiffre en baisse de -2 points par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022. Il faudra désormais atteindre ou dépasser 43,46% pour faire aussi bien ou mieux que son score de 2022 lors du second tour.

Le résultat des législatives au niveau local sera analysé selon le prisme de la dynamique lepéniste, comme au niveau national. Alors qu'on a vu près de 15 points supplémentaires pour le RN au niveau du pays, entre les législatives 2022 et les législatives 2024, Saint-Jeoire semble néanmoins dans une dynamique différente. Entre le score de 2022 et celui de 2024, le mouvement n'a en effet pas gagné de part de voix dans les bureaux de vote sur place. Un constat en trompe-l'oeil en réalité, puisqu'à défaut du RN, ce sont ses nouveaux alliés qui qui illustrent cette montée de l'extrême droite…

A l'échelle locale, le résultat du Rassemblement national aux élections législatives 2024 sera ainsi très commenté. Le Rassemblement national peut-il gagner cette fois à Saint-Jeoire, contrairement à 2022 ? Les législatives avaient en revanche offert un très bon résultat pour le Rassemblement national à l'époque à Saint-Jeoire. Dans la commune, c'est Anis Daghrir qui arrivait en tête au premier tour avec 26,60%. C'est pourtant Christelle Petex-Levet (Les Républicains) qui avait séduit les électeurs de Saint-Jeoire au second tour, avec 56,54%, devant son adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 43,46%.

20:05 - Le RN en pôle position des législatives 2024 à Saint-Jeoire

Antoine Valentin (Union de l'extrême droite) a accumulé 55,65% des voix à Saint-Jeoire le 30 juin, lors du premier round de l'élection législative. Gérard Vez (Nouveau Front populaire) et Christelle Petex (Divers droite) suivaient en récupérant respectivement 23,32% et 18,23% des votants à l'échelle de la ville. Antoine Valentin était aussi en tête dans la 3ème circonscription de la Haute-Savoie dans son ensemble, avec cette fois 39,68%, devant Christelle Petex avec 32,37% et Gérard Vez avec 24,01%.