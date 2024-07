Résultat des législatives 2024 à Cruseilles (74350) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:14 - À Cruseilles, quels pourraient être les reports des voix de la gauche ? Avec 28,06% des bulletins à l'échelle de l'Hexagone à l'issue du 1er tour des élections dimanche dernier, le Nouveau Front populaire a fait mieux que l'union des partis de gauche en 2022 au même stade. Un score qui pourrait lui offrir l'opportunité de rivaliser avec le RN au second tour. La barre est déjà haute. Lors du premier tour des élections du Parlement la semaine dernière, à Cruseilles, le binôme Front populaire a pour sa part obtenu 20,84% des votes dans la commune. Un score à affiner néanmoins avec les 24,49% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 25% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

20:58 - En deux ans, le RN n'a pas avancé à Cruseilles Avec un score un peu plus élevé encore qu'aux européennes, la marche du RN lors de ces élections législatives est à analyser localement. Alors qu'on a observé près de 15 points supplémentaires pour le RN au niveau du pays, entre les législatives 2022 et les législatives 2024, Cruseilles semble néanmoins dans une réalité différente. Entre le score de 2022 et celui de 2024, le mouvement n'a en effet pas gagné de terrain dans la ville. Une exception qui va se confirmer ?

20:29 - Christelle Petex-Levet (Les Républicains) en avance lors des législatives 2022 à Cruseilles Regarder le scrutin législatif de 2022 apparaît aussi comme une évidence au moment du rendez-vous électoral de ce 7 juillet. Les élections législatives à l'époque à Cruseilles seront en revanche favorables, au premier tour, aux candidats La République en Marche qui réuniront 25,51% des voix dans la commune, qui votait déjà pour la 3ème circonscription de la Haute-Savoie. Et le second tour ira dans le même sens avec cette fois Christelle Petex-Levet (Les Républicains) au sommet localement, avec 65,56%, devant son adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 34,44%.

20:05 - Christelle Petex (Divers droite) en pôle position lors des législatives à Cruseilles Christelle Petex (Divers droite) a enregistré 42,11% des votes à Cruseilles dimanche 30 juin 2024, pour le 1er tour de la législative. En deuxième position, Antoine Valentin (Union de l'extrême droite) récupérait 32,83%. A la 3e position, Gérard Vez (Nouveau Front populaire) glanait 20,84% des électeurs. La circonscription n'a en revanche pris tout à fait le même cap que la cité, puisque c'est Antoine Valentin qui y arrivait en première place, avec 39,68% devant Christelle Petex avec 32,37% et Gérard Vez avec 24,01%.

19:21 - Participation aux législatives à Cruseilles : une hausse par rapport au scrutin européen ? Au cours des derniers scrutins électoraux, les 5 041 habitants de cette ville ont dévoilé leurs habitudes de vote. Dimanche dernier, 28,99% des électeurs de Cruseilles n'ont pas fait leur devoir électoral au 1er tour des législatives 2024, un chiffre inférieur de 18 points à celui des dernières élections européennes. Pendant le dernier scrutin européen, sur les 3 436 personnes en âge de voter à Cruseilles, 46,42% avaient en effet boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 51,28% lors du scrutin européen de 2019. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà un sujet majeur dimanche dernier. Elle s'élevait à 25,90% à 12 heures et 59,39% à 17 heures pour le premier tour.

18:35 - La participation sera-t-elle en berne à Cruseilles lors du deuxième round des législatives ? L'un des critères importants des élections législatives est le taux d'abstention. Cruseilles a enregistré une participation de 71,01%, dimanche, pour le premier tour des élections législatives 2024. Il y a deux ans, au premier tour de la présidentielle, parmi les 3 398 personnes en âge de voter dans la ville, 79,19% étaient allées voter. La participation était de 76,58% au deuxième tour, ce qui représentait 2 603 personnes. Pour rappel, la participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 44,02% au premier tour. Au deuxième tour, 45,86% des votants se sont déplacés. Qu'en sera-t-il aujourd'hui à Cruseilles ? La flambée des prix qui grève les finances des Français, combinée avec les préoccupations dues au conflit armé entre l'Ukraine et la Russie, pourraient pousser les électeurs de Cruseilles à s'intéresser plus fortement à l'élection.

17:29 - Dynamique électorale à Cruseilles : une analyse socio-démographique A quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives, Cruseilles fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 4 723 habitants, cette agglomération se présente comme un symbole d'ouverture. Ses 392 entreprises attestent une économie favorable. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (83,77%) montre l'importance des questions de transport et d'environnement dans les préoccupations des citoyens. La population étrangère de 259 personnes favorise une ouverture culturelle précieuse. Parmi cette mosaïque sociale, près de 40,91% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 1309,07 euros pourrait devenir un obstacle financier pour la commune. Cruseilles manifeste la vivacité et les valeurs d'un pays en transition.