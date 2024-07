Résultat des législatives 2024 à Cernex (74350) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:10 - À Cernex, quels seront les reports des voix de la gauche ? Combien va faire le Front populaire, représentant les insoumis, les socialistes, les communistes, les écologistes et d'autres, et donné comme plus proche du Rassemblement national par les instituts de sondage juste avant ce second tour ? Les 28% des suffrages affichés à l'échelle du pays sont porteurs. Lors du premier tour des élections des députés la semaine dernière, à Cernex, le binôme Front populaire a pour sa part rassemblé 23,62% des votes dans la commune. Un score en forte hausse par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022 (17,99%).

20:58 - Cernex compte parmi les rares secteurs où l'extrême droite n'a pas progressé ces dernières années Le nombre de votes du Rassemblement national sera très observé pour ces élections 2024, localement, comme dans le reste de la France. Alors qu'on a vu près de 15 points de plus pour le RN sur la France entière, entre les législatives 2022 et les législatives 2024, Cernex semble néanmoins dans une physionomie différente. Entre le score de 2022 et celui de 2024, le Rassemblement national n'a en effet pas avancé dans les bureaux de vote locaux. Une exception qui va se confirmer ?

20:29 - Les résultats des dernières élections, un révélateur pour les législatives 2024 à Cernex ? Ce résultat du premier tour est évidemment à mettre en face de ce qui s'est passé en 2022. A l'époque à Cernex, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, le score était de 30,16% pour Christelle Petex-Levet (Les Républicains), Cernex étant déjà partie intégrante de la 3ème circonscription de la Haute-Savoie. Cernex optera d'ailleurs encore pour Christelle Petex-Levet au second tour, finalement à la première place localement avec 70,51%, devant l'adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 29,49%.

20:05 - Un rappel utile pour les résultats des législatives ce dimanche soir à Cernex Christelle Petex (Divers droite) a obtenu 37,83% des suffrages à Cernex dimanche 30 juin dernier, au soir du 1er round de l'élection législative. Antoine Valentin (Union de l'extrême droite) et Gérard Vez (Union de la gauche) suivaient en récupérant 33,93% et 23,62% des électeurs à l'échelle de la ville. La 3ème circonscription de la Haute-Savoie n'a en revanche pris tout à fait la même orientation que la ville, puisque c'est Antoine Valentin qui s'y taillait la part du lion, avec 39,68% devant Christelle Petex avec 32,37% et Gérard Vez avec 24,01%.

19:21 - Participation : quelle différence avec les élections européennes à Cernex ? Comment ont voté les électeurs de cette commune lors des précédentes consultations politiques ? Les données montrent un taux d'abstention de 28,41% au 1er round des législatives 2024 à Cernex, inférieur à celui des dernières élections européennes. Début juin, à l'occasion du scrutin européen, parmi les 812 inscrits sur les listes électorales à Cernex, 41,63% avaient en effet refusé de se rendre aux urnes. Le taux d'abstention était de 45,69% pour les européennes de 2019. Au niveau de la France entière, la participation était déjà analysée dimanche dernier. Elle atteignait 26% à 12 heures et 59% à 17 heures pour le premier tour.

18:35 - À Cernex, la participation va-t-elle descendre lors du second tour des législatives 2024 ? Qu'en est-il de la participation ce dimanche, lors des législatives à Cernex ? Dans la ville, le pourcentage de participation au premier tour des élections législatives 2024 était de 71,59%. Pour mémoire, le taux de participation aux législatives 2022 s'élevait à 48,97% au premier tour. Au second tour, 47,3% des électeurs ont exercé leur droit de vote. En avril 2022, au second tour de la présidentielle, 80,8% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient pris part au vote, à comparer avec une participation de 80,67% au premier tour, soit 626 personnes. Les jeunes générations montrent fréquemment un désintérêt pour les scrutins électoraux, cette réalité peut-elle s'aggraver pour les législatives à Cernex ?

17:29 - Démographie et politique à Cernex, un lien étroit Quel impact auront les électeurs de Cernex sur les résultats des législatives ? Les jeunes et les demandeurs d'emploi sont des segments démographiques cruciaux dans le village, avec près de 39% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 7,94%. De plus, le pourcentage de ménages propriétaires (83,64%) souligne l'importance des questions concernant l'habitat et l'urbanisation. Le taux de familles détenant au moins une voiture (80,11%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 381 votants sur des questions de mobilité et d'environnement. Par ailleurs, la présence d'une population immigrée de 12,26% et d'une population étrangère de 9,38% indique les enjeux des politiques migratoires et d'intégration en France. Le pourcentage d'étudiants, de 7,09% à Cernex, met en relief la présence d'une population jeune et éduquée, susceptible de stimuler l'innovation et la créativité dans la région.