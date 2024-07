Résultat des législatives 2024 à Habère-Lullin (74420) – 2e tour [PUBLIE]

Le score en faveur du Rassemblement national sera une des clés à l'échelle locale pour ces élections de l'Assemblée nationale. Alors qu'on a vu environ 15 points supplémentaires pour le RN au niveau de la France, entre les législatives 2022 et les législatives 2024, Habère-Lullin semble néanmoins dans une tendance différente. Entre le score de 2022 et le score de 2024, il n'a en effet pas gagné d'électeurs dans la ville. Un constat en trompe-l'oeil en réalité, puisque ce sont les nouveaux alliés du RN qui sont en tête...

Le nombre de bulletins glanés par le RN sera ainsi l'enseignement majeur pour le second tour de ces élections des députés 2024 au niveau local. Le Rassemblement national peut-il gagner cette fois à Habère-Lullin, dans ce scénario très différent de 2022 ? Lors des élections législatives il y a deux ans, le Rassemblement national, trébuchait en revanche au premier tour dans la commune d'Habère-Lullin, récoltant 16,93% des suffrages sur place, contre 34,92% pour Fabienne Vaneeckeloot-Tassa (Nupes). Au second tour encore, la victoire locale reviendra au ticket Nupes (51,65% contre 48,35% pour Les Républicains). Fabienne Vaneeckeloot-Tassa remportait donc cette élection sur place.

Comment ont voté les habitants de cette ville lors des derniers scrutins électoraux ? Comme expliqué dans le précédent message, la participation lors du premier tour des élections législatives à Habère-Lullin était de 73,14%, plus importante de 15 points que celle des dernières européennes. Lors du scrutin européen du mois de juin 2024, 58,3% des électeurs d'Habère-Lullin (74) s'étaient rendus aux urnes, contre une participation de 50,84% lors du scrutin européen de 2019. Au niveau national, la participation était déjà examinée le 9 juin. Elle se chiffrait à 19,8% le midi et 45,3% à 17 h.

17:29 - Analyse démographique des élections législatives à Habère-Lullin

Dans les rues d'Habère-Lullin, le scrutin est en cours. Avec ses 1 062 habitants, ce village peut compter sur une certaine vigueur démographique. L'existence de 70 entreprises sur son territoire est une preuve de son dynamisme. Dans le village, 23,45% des résidents sont âgés de moins de 15 ans, et 16,02% de plus de 60 ans, ce qui pourrait agir sur les orientations des politiques, notamment en matière d'éducation et de santé. Les citoyens, dont 23,36% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Au sein de cette mosaïque sociale, près de 32,29% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 2683,79 € pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. À Habère-Lullin, les problématiques locales rejoignent celles de l'Hexagone.