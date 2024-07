Résultat des législatives 2024 à la Tour (74250) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:10 - À la Tour, qui va faire main basse les électeurs de la gauche ? Quelle part des électeurs français optera pour le Nouveau Front populaire, soutenu par LFI, le PS, EELV, le PCF et d'autres forces des gauche, et annoncé comme plus proche du RN par les sondeurs juste avant ce second tour ? Les 28% des bulletins affichés au niveau national sont porteurs. Le niveau est déjà élevé : lors du premier tour des élections du Parlement la semaine dernière, à la Tour, le binôme Front populaire a pour sa part réuni 21,36% des votes dans la commune. Un chiffre néanmoins en baisse de -1 point par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022.

20:58 - La Tour compte parmi les rares zones où le Rassemblement national n'a pas avancé L'écart entre les résultats du RN aura été bien plus grand en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, quasiment le double. Alors que les résultats nationaux ont montré un peu plus de 14 points gagnés par le RN au niveau national, entre les législatives 2022 et les législatives 2024, La Tour semble néanmoins dans une dynamique différente. Entre le score de 2022 et le score de 2024, le parti n'a en effet pas progressé dans les bureaux de vote sur place. Un constat en trompe-l'oeil en réalité, puisqu'à défaut du RN, ce sont ses nouveaux alliés qui ont illustré cette poussée…

20:29 - Quel verdict dans les urnes lors des législatives il y a deux ans à la Tour ? Au niveau local comme au niveau national, le résultat du Rassemblement national lors des législatives sera ainsi très scruté. A l'inverse de l'expérience de 2022, le Rassemblement national a cette fois une possibilité nette de prendre la ville, mais aussi et surtout un siège à l'Assemblée. Le RN avait en revanche été battu au premier tour des législatives à l'époque à la Tour, comptant 17,72%des suffrages, alors que les candidats Ensemble ! Obtiendront 25,95% des voix. Au second tour cette fois, le premier rang local reviendra au ticket Les Républicains (66,67% contre 33,33% pour LFI-PS-PC-EELV). Mais c'est Christelle Petex-Levet (Les Républicains) qui arrivait premier au finish cette fois, avec 66,67%, devant l'adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 33,33%.

20:05 - Quel verdict à la Tour pour le Rassemblement national aux élections législatives ? Antoine Valentin (Union de l'extrême droite) a obtenu 47,77% des voix à la Tour dimanche 30 juin dernier, pour le 1er round de la législative. Un résultat qui lui a permis de devancer Christelle Petex (Divers droite) et Gérard Vez (Union de la gauche) avec 26,8% et 21,36% des votants. C'est aussi Antoine Valentin qui terminait en tête dans la 3ème circonscription de la Haute-Savoie dans son ensemble, avec cette fois 39,68%, devant Christelle Petex avec 32,37% et Gérard Vez avec 24,01%.

19:21 - La Tour : importante participation aux législatives 2024 L'observation des précédentes consultations politiques permet de comprendre le vote des citoyens de cette ville. Comme précisé dans le précédent post, le taux d'abstention au 1er tour des élections législatives à la Tour a été de 28,63%, plus bas que celui des dernières élections européennes. Il y a quelques semaines, pendant le précédent scrutin européen, 45,03% des personnes en capacité de voter à la Tour avaient effectivement refusé de se rendre à leur bureau de vote, contre une abstention de 52,2% en 2019. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà examinée le 9 juin. Elle s'élevait à 19,81% à 12 heures et 45,26% à 17 h.

18:35 - Une baisse de l'abstention peut-elle impacter le résultat au 2e tour à la Tour ? À la Tour, l'un des critères forts de ces législatives 2024 est immanquablement le taux de participation. La participation au 1er tour des législatives 2024 à la Tour s'élevait à 71,37%. Pour rappel, la participation aux élections législatives 2022 représentait 44,72% au premier tour et 42,52% au deuxième tour. Il y a deux ans, au second tour de l'élection présidentielle, le taux de participation avait représenté 73,96% des électeurs de la commune. Le taux de participation était de 80,31% au premier tour, ce qui représentait 579 personnes.

17:29 - Les défis socio-économiques de la Tour et leurs implications électorales Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de la Tour mettent en évidence des tendances claires qui pourraient affecter les résultats des élections législatives. Avec une densité de population de 161 habitants par km² et 44,84% de population active, ces données pourraient provoquer plus d'intérêts pour le scrutin. Le pourcentage de chômeurs à 7,33% pourrait agir sur les espérances des électeurs en ce qui concerne les mesures sur le travail. Le taux de ménages détenant au moins une voiture (80,26%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 326 électeurs sur des questions de mobilité et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (9,43%) révèle la nécessité d'un soutien familial, alors que le taux de salariés en CDD (6,85%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Les données sur l'instruction à la Tour mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 19,52% des habitants titulaires du seul bac, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi du pays.