Résultat des législatives 2024 à Boëge (74420) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:11 - Sur quel candidat vont se rabattre les supporters de la gauche à Boëge ? La Nupes étant déjà morte, vers quel candidat vont se tourner ses électeurs au cours de ces élections de 2024 ? Et surtout, combien se transféreront vers le Front populaire ? Plus encore que dimanche dernier, cette bascule va forcément influer sur ce 2e tour. Premier indicateur : le bloc a rassemblé plus de 28% des suffrages au niveau de la France dimanche dernier contre 25,6% pour la Nupes il y a deux ans. A l'issue du premier round des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part cumulé 24,92% des bulletins à Boëge. Une performance à mettre en perspective néanmoins avec les 28,45% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 27% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

20:58 - En deux ans, le Rassemblement national n'a rien gagné de plus à Boëge Avec un score qui a encore gagné deux points depuis les européennes, la marche du parti lepéniste lors de ces élections législatives est à observer localement. Alors que les résultats nationaux ont montré pas loin de 15 points de plus pour le RN au niveau national, entre les législatives 2022 et les législatives 2024, Boëge semble néanmoins dans une physionomie différente. Entre le score de 2022 et le score de 2024, le Rassemblement national n'a en effet pas gagné de points dans la commune. Un constat en trompe-l'oeil en réalité, puisqu'à défaut du RN, ce sont ses nouveaux alliés qui sont en tête…

20:29 - À Boëge, les résultats des dernières législatives aussi justes aujourd'hui ? Le poids des bulletins dans l'urne pour le RN va en conséquence être le déterminant pour le second tour de ces législatives au niveau local. A l'inverse de la législative de 2022, le RN a cette fois l'espoir de conquérir la ville, mais aussi et surtout un siège à l'Assemblée. Le RN avait en revanche été battu au premier tour des législatives il y a deux ans à Boëge, comptant 15,1%des suffrages, alors que les candidats LFI-PS-PC-EELV obtiendront 28,45% des voix. Au second tour cette fois, le premier rang local reviendra au ticket Les Républicains (61,29% contre 38,71% pour Nupes). C'est en revanche Christelle Petex-Levet (Les Républicains) qui prenait l'avantage cette fois, avec 61,29%, devant l'adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 38,71%.

20:05 - Nouveau raid pour le RN à Boëge ce dimanche ? Selon les projections en nombre de sièges communiquées juste avant le second tour, le Rassemblement national serait susceptible de s'arroger moins de 250 députés au terme des législatives. L'union de La France insoumise, du Parti socialiste, d'Europe Ecologie et du Parti communiste pourrait remporter entre 170 et 200 sièges. De leur côté, les candidats du bloc du centre garderaient entre 95 et 125 sièges. Il faudra bien entendu tenir compte des spécificités locales. Grâce à 37,94% des bulletins de vote, Antoine Valentin (Union de l'extrême droite) a pris la pôle position à Boëge, dimanche 30 juin 2024 au soir du premier round des législatives. Un premier pointage qui lui a permis de passer devant Christelle Petex (Divers droite) et Gérard Vez (Front populaire) avec 32,53% et 24,92% des électeurs. La première place était la même à l'échelle de la circonscription complète, Antoine Valentin accumulant cette fois 39,68%, devant Christelle Petex avec 32,37% et Gérard Vez avec 24,01%.

19:21 - Participation à Boëge : un sursaut par rapport au scrutin européen Au fil des dernières années, les 1 955 habitants de cette commune ont dévoilé leurs habitudes de vote. Les données montrent un taux d'abstention de 28,71% au premier tour des législatives 2024 à Boëge, inférieur à celui des dernières européennes. Il y a quelques semaines, lors du précédent scrutin européen, 43,83% des personnes en capacité de participer à une élection à Boëge avaient en effet boudé les urnes, contre une abstention de 45,85% en 2019. Au niveau national, la participation était déjà un sujet majeur il y a quatre semaines. Elle se chiffrait à 19,8% le midi et 45,3% à 17 h.

18:35 - À Boëge, la participation va-t-elle baisser lors du second tour des législatives 2024 ? Ce 7 juillet, lors du deuxième tour des législatives à Boëge, qu'en est-il de la participation ? Le taux de participation au premier tour des élections législatives 2024 à Boëge s'élevait à 71,29%, dimanche dernier. Pour mémoire, le taux de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 49,15% au premier tour. Au deuxième tour, 49,68% des électeurs ont exercé leur droit de vote. En avril 2022, pour le premier tour de la dernière élection présidentielle, 81,26% des électeurs dans la commune s'étaient rendus aux urnes, à comparer avec une participation de 77,61% au deuxième tour, c'est-à-dire 1 085 personnes. L'inflation dans le pays qui pèse sur les finances des Français, combinée avec les inquiétudes liées au conflit armé entre la Russie et l'Ukraine, sont de nature à renforcer l'engagement civique des électeurs de Boëge.

17:29 - Élections législatives à Boëge : un éclairage démographique Dans la commune de Boëge, les électeurs exercent-ils une influence sur le résultat des législatives ? Avec 36% d'habitants âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 8,54%, les jeunes et les personnes sans emploi représentent des segments clés. De plus, le taux de ménages propriétaires (68,31%) souligne le poids des thématiques d'habitat et d'urbanisation. Le pourcentage de foyers possédant au moins une voiture (77,61%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut influencer les 690 électeurs sur des questions de transport et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (19,53%) met en lumière la nécessité d'un soutien familial, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (7,46%) indique des enjeux de stabilité du travail. Les données sur l'instruction à Boëge mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 20,02% des habitants ayant obtenu seulement le bac par exemple. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur le taux d'abstention.