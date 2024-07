Résultat des législatives 2024 à Cornier (74800) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:10 - Sur qui vont se transférer les orphelins du Front populaire à Cornier ? L'électorat de gauche va-t-il rester fidèle à la nouvelle coalition LFI-PS-Ecologistes-PCF ce dimanche ou se tourner vers une autre candidature ? L'attelage a rassemblé un peu plus de 28% des suffrages à l'échelle nationale dimanche dernier alors que la Nupes en avait récolté 25,66% il y a deux ans. Lors du premier tour des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part obtenu 17,78% des votes à Cornier. Un chiffre en baisse en comparaison des 19,44% de la Nupes au premier tour en 2022.

20:58 - Le RN n'a pas progressé à Cornier ces dernières années Le résultat des élections législatives au niveau local sera observé selon le prisme de la dynamique du RN, comme partout ailleurs. Alors que les résultats nationaux ont montré un peu plus de 14 points gagnés par le RN à l'échelle de la France, entre les législatives 2022 et les législatives 2024, Cornier semble néanmoins dans une tendance différente. Entre le score de 2022 et celui de 2024, il n'a en effet pas augmenté son score dans la localité. Un constat en trompe-l'oeil en réalité, puisqu'à défaut du RN, ce sont ses nouveaux alliés qui sont en tête…

20:29 - Les chiffres de la dernière législative sont-ils révélateurs de l'élection de 2024 à Cornier ? Le résultat du second tour des législatives 2024 à l'échelle locale sera en conséquence analysé avec le prisme de la dynamique lepéniste, comme dans le reste de la France. Et cette fois, contrairement à la législative 2022, le Rassemblement national a peut-être des chances de s'imposer. Lors des dernières législatives à Cornier, le RN se plaçait en revanche à la deuxième place sur le podium, 20,75% des habitants passés par le bureau de vote ayant choisi son binôme, contre 30,84% pour Christelle Petex-Levet (Les Républicains) au premier tour. Au second, il avait encore échoué dans la ville, laissant de nouveau la victoire au binôme Les Républicains (66,46%). Christelle Petex-Levet s'imposait donc définitivement sur place.

20:05 - Le Rassemblement national en pôle position des législatives à Cornier Le dimanche 30 juin 2024, les citoyens de Cornier ont préféré Antoine Valentin (Union de l'extrême droite), à qui ils ont accordé 40,52% des votes. En seconde place, Christelle Petex (Divers droite) obtenait 38,04%. Gérard Vez (Nouveau Front populaire) glanait 17,78% des votants. La circonscription complète affichait le même nom en première place, Antoine Valentin glanant cette fois 39,68%, devant Christelle Petex avec 32,37% et Gérard Vez avec 24,01%.

19:21 - Et que dire de l'abstention par rapport au scrutin européen à Cornier ? Comment votent le plus souvent les électeurs de cette commune ? Dimanche dernier, le taux d'abstention au 1er round des législatives 2024 à Cornier était de 28,9%, en dessous de celui des dernières élections européennes. Il y a quelques semaines, pendant le précédent scrutin européen, le taux d'abstention atteignait en effet 43,05% dans la commune de Cornier. Le taux d'abstention était de 50,11% il y a 5 ans. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà examinée le 9 juin. Elle représentait 19,8% à 12 heures et 45,3% à 17 h, un peu plus qu'en 2019.

18:35 - La participation à Cornier peut-elle descendre à l'occasion du second tour des législatives 2024 ? Qu'en est-il de l'abstention ce 7 juillet 2024, lors du deuxième tour des élections législatives à Cornier ? L'abstention pour le premier tour des élections législatives 2024 à Cornier a atteint 28,9%. Pour mémoire, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 48,62% au premier tour et 51,57% au second tour. Au second tour de l'élection présidentielle, 21,1% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient boudé les urnes, contre une abstention de 18,69% au premier tour. L'inflation dans le pays, combinée avec les préoccupations provoquées par le conflit entre la Russie et l'Ukraine, pourraient potentiellement impacter le taux de participation à Cornier (74800).

17:29 - Cornier : quand les données démographiques façonnent les urnes Quel portrait faire de Cornier, à quelques heures de l'annonce des résultats des législatives ? Dotée de 684 logements pour 1 428 habitants, la densité de la ville est de 188 habitants/km². La pluralité socio-économique s'observe dans ses 86 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 843 foyers fiscaux. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une voiture (86,99%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les votants sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Les habitants, comprenant une proportion de 25,2% de retraités, démontreront-ils leur engagement en participant aux élections ? Dans cette mosaïque sociale, près de 42,86% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 202,23 € pourrait devenir un frein à plus de prospérité. Cornier manifeste la vivacité et l'authenticité d'un pays en transition.