Résultat des législatives 2024 à Habère-Poche (74420) – 2e tour [PUBLIE]

21:10 - Sur quel candidat vont converger les 26,5% du Front populaire à Habère-Poche ? Quelle part des électeurs français optera pour le Nouveau Front populaire, soutenu par les insoumis, les socialistes, les écologistes, les communistes et d'autres forces de gauche, et annoncé de plus en plus plus proche du Rassemblement national dans les intentions de vote juste avant ce second tour ? Les 28% des votes obtenus au niveau national sont encourageants. Pour le premier tour des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part glané 26,5% des voix à Habère-Poche. Une percée à comparer néanmoins avec les 28,47% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 25% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

20:58 - Le RN n'a pas gagné de terrain à Habère-Poche ces 2 dernières années Le résultat obtenu par la formation de Jordan Bardella au second tour sera la clé du scrutin pour cette élection du Parlement à l'échelle locale. Alors qu'on a observé pas loin de 15 points supplémentaires pour le RN à l'échelle du pays, entre les législatives 2022 et les législatives 2024, Habère-Poche semble néanmoins dans une tendance différente. Entre le score de 2022 et le score de 2024, le parti n'a en effet pas gagné de points dans la ville. Un constat en trompe-l'oeil en réalité, puisque ce sont les nouveaux alliés du RN qui ont profité de cette poussée...

20:29 - Les chiffres de la dernière législative ont-ils du sens pour l'élection de 2024 à Habère-Poche ? Le résultat du second tour des législatives au niveau local sera ainsi regardé à travers le prisme de la dynamique RN, comme dans le reste du pays. Et cette fois, contrairement à 2022, le RN a la possibilité de gagner. Lors des législatives il y a deux ans, le RN, ratait en revanche la marche au premier tour dans la commune d'Habère-Poche, grappillant 16,37% des suffrages sur place, contre 28,47% pour Fabienne Vaneeckeloot-Tassa (Nupes). Au second tour cette fois, la victoire locale reviendra au ticket Les Républicains (58,55% contre 41,45% pour LFI-PS-PC-EELV). Mais c'est Christelle Petex-Levet (Les Républicains) qui coiffait tout le monde au poteau cette fois, avec 58,55%, devant l'adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 41,45%.

20:05 - Un RN déjà favori au second tour tour D'après les projections des sondeurs communiquées d'après les résultats du premier tour, le camp de Jordan Bardella serait susceptible de décrocher entre 210 et 250 sièges à l'issue des législatives. L'alliance des insoumis, des socialistes et leurs partenaires devrait mettre la main sur jusqu'à 200 sièges. De leur côté, les candidats d'Ensemble pour la République maintiendraient entre 95 et 125 députés. Mais on ne saurait faire abstraction des spécificités locales. Grâce à 39,81% des votes, Antoine Valentin (Union de l'extrême droite) a pris la pôle position à Habère-Poche, dimanche 30 juin dernier au soir du 1er round de l'élection législative. Un premier résultat qui lui a permis de devancer Christelle Petex (Divers droite) et Gérard Vez (Nouveau Front populaire) avec respectivement 29,09% et 26,5% des votants. Antoine Valentin était aussi en tête dans la 3ème circonscription de la Haute-Savoie dans son ensemble, avec cette fois 39,68%, devant Christelle Petex avec 32,37% et Gérard Vez avec 24,01%.

19:21 - Participation aux élections législatives 2024 à Habère-Poche : un record par rapport au scrutin européen ? À l'heure des résultats, que retenir de la participation de cette ville lors des derniers scrutins électoraux ? En comparaison avec les élections européennes de début juin, la participation au premier round des élections législatives 2024 à Habère-Poche s'est renforcée, s'élevant à 71,21%. Au moment du dernier scrutin européen, 56,97% des inscrits sur les listes électorales d'Habère-Poche (74) avaient effectivement pris part au vote, à comparer avec une participation de 55,24% en 2019. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà analysée dimanche dernier. Elle se chiffrait à 25,9% à 12 h et 59,4% à 17 h pour le premier tour, du jamais vu depuis les années 1990.

18:35 - À Habère-Poche, la participation a atteint 71,21% lors du 1er tour des élections législatives La participation constitue l'une des clés de ce scrutin législatif. Le taux de participation au premier tour des législatives 2024 à Habère-Poche s'élevait à 71,21%, dimanche dernier. Pour rappel, la participation aux législatives 2022 atteignait 48,65% au premier tour. Au deuxième tour, 45,69% des citoyens ont exercé leur droit de vote. Quelle sera la participation à Habère-Poche ce soir ? Il y a 2 ans, lors du deuxième tour de la dernière présidentielle, le taux de participation avait représenté 77,34% des inscrits sur les listes électorales de la commune. Le taux de participation était de 81,26% au premier tour, soit 954 personnes. La perte de pouvoir d'achat, combinée avec les préoccupations liées à la guerre au Moyen-Orient sont capables de modifier la stratégie de vote des électeurs d'Habère-Poche.

17:29 - Dynamique électorale à Habère-Poche : une analyse socio-démographique Dans la ville d'Habère-Poche, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent de peser sur les résultats des législatives. Avec un pourcentage de 37% d'habitants âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 6,72%, les jeunes et les demandeurs d'emploi représentent des groupes démographiques essentiels. Le taux de ménages ne possédant aucune voiture (51,36%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut influencer les 576 électeurs sur des problématiques de transport et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (11,92%) met en lumière la nécessité d'un soutien familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (12,48%) indique des enjeux de stabilité de l'emploi. Un taux de résidences secondaires de 45,51%, comme à Habère-Poche, indique un tourisme important dans la région. Les directives de régulation des habitations secondaires peuvent aussi influencer l'engagement politique des résidents.