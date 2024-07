Résultat des législatives 2024 à Arbusigny (74930) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:10 - Sur qui vont se rabattre les orphelins de la Nupes à Arbusigny ? Avec un peu plus de 28% des voix à l'échelle nationale au moment du premier round des législatives dimanche dernier, le Front populaire a fait mieux que la Nupes. Une performance qui pourrait lui permettre de concurrencer le RN ce soir. Au cours du premier tour des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part cumulé 21,22% des votes à Arbusigny. Un score qui a stagné en comparaison des 21,41% de la Nupes au premier tour en 2022.

20:58 - En deux ans, le Rassemblement national n'a rien gagné de plus à Arbusigny Le résultat du Rassemblement national sera un enjeu clé à l'échelle locale pour ces élections des députés 2024. Alors qu'on a observé un peu plus de 14 points supplémentaires pour le RN au niveau national, entre les législatives 2022 et les législatives 2024, Arbusigny semble néanmoins dans une physionomie différente. Entre le score de 2022 et le score de 2024, le Rassemblement national n'a en effet pas augmenté son score dans la ville. Un constat en trompe-l'oeil en réalité, puisqu'à défaut du RN, ce sont ses nouveaux alliés qui sont en tête…

20:29 - La dernière législative, un rappel utile pour les résultats de ce soir à Arbusigny Le nombre de bulletins glanés par la formation RN portée par Jordan Bardella ce dimanche soir sera ainsi un point d'observation clé pour le second tour de cette élection localement. Et cette fois, contrairement à deux ans auparavant, le RN a peut-être ses chances de s'imposer. Lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, il y a deux ans, le RN parvenait en revanche à tirer son épingle du jeu à Arbusigny. On retrouvait en effet Anis Daghrir au sommet au premier tour, avec 26,89% dans la cité. La victoire finale devait ensuite revenir en revanche à Christelle Petex-Levet (Les Républicains) chez les électeurs avec 63,05%, devant son adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 36,95%.

20:05 - Des législatives favorables pour le Rassemblement national jusqu'ici D'après les dernières projections diffusées dans les dernières heures de la campagne, l'extrême droite serait en mesure de s'assurer pas loin de 250 sièges au terme du deuxième tour des législatives. L'union de la gauche devrait rafler près de 200 sièges. Les candidats centristes garderaient entre 95 et 125 députés. Il convient néanmoins de tenir compte des spécificités locales. Antoine Valentin (Union de l'extrême droite) a obtenu 45,74% des voix à Arbusigny dimanche 30 juin dernier, à l'occasion du 1er tour des élections législatives. Un premier résultat qui lui a permis d'arriver devant Christelle Petex (Divers droite) et Gérard Vez (Union de la gauche) avec respectivement 29,57% et 21,22% des votants. Antoine Valentin était aussi en tête dans la 3ème circonscription de la Haute-Savoie dans son ensemble, avec cette fois 39,68%, devant Christelle Petex avec 32,37% et Gérard Vez avec 24,01%.

19:21 - Participation : quelle différence avec le scrutin européen à Arbusigny ? Pour cerner plus précisément le vote des citoyens de cette commune, il est également indispensable d'analyser les résultats des scrutins électoraux précédents. À Arbusigny, le pourcentage de participation au premier round des élections législatives 2024 a été de 66,33%, plus important de 15 points que celui des dernières élections européennes. Au moment du dernier scrutin européen, le pourcentage de participation représentait effectivement 51,96% des inscrits sur les listes électorales d'Arbusigny (74), contre un taux de participation de 49,57% en 2019. Pour comparer, au niveau du pays, la participation aux élections européennes 2024 atteignait 51% lors de l'unique tour du scrutin.

18:35 - À Arbusigny, la participation a atteint 66,33% lors de la première étape des élections législatives 2024 À Arbusigny, l'abstention constitue indiscutablement l'une des clés de ce scrutin législatif. L'abstention pour le 1er tour des élections législatives 2024 à Arbusigny s'élevait à 33,67%. En avril 2022, lors du deuxième tour de l'élection présidentielle, 24,15% des personnes aptes à participer à une élection dans la ville avaient refusé de se rendre aux urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 22,05% au premier tour. En proportion, le taux d'abstention aux législatives 2022 représentait 55,88% au premier tour. Au second tour, 58,48% des votants ne se sont pas déplacés. La volonté d'être enfin entendu serait susceptible de faire augmenter le taux de participation à Arbusigny.

17:29 - Le poids démographique et économique d'Arbusigny aux législatives Dans la commune d'Arbusigny, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent de peser sur les résultats des législatives. La répartition par âge pourrait agir sur les priorités des mesures en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Dans le village, 21,94% des résidents sont des enfants, et 16,04% ont plus de 60 ans. Le taux de ménages ne disposant d'aucune voiture (17,14%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 390 votants sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (2,99%) met en évidence des impératifs de soutien familial, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (6,27%) indique des défis de sécurité du travail. Les données sur l'instruction à Arbusigny mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 21,4% des habitants ont obtenu seulement le bac par exemple. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.