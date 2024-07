Résultat des législatives 2024 à Saint-Jean-de-Tholome (74250) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:10 - Le résultat de la coalition de gauche aux dernières élections à Saint-Jean-de-Tholome en ligne de mire ? Alors que la nouvelle union de la gauche semble avoir pris la place de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés en 2022 (25,6% pour la Nupes au niveau national en 2022 et plus de 28% pour le NFP dimanche dernier), reste désormais à savoir si cette percée va donner lieu à des victoires ce dimanche, pour le second tour des législatives. Pour le premier round des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part attiré 29,45% des votes à Saint-Jean-de-Tholome. Une poussée à compléter néanmoins avec les 31,51% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 28% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (18,73% pour Jean-Luc Mélenchon, 9,28% pour Yannick Jadot, 1,63% pour Fabien Roussel et 0,65% pour Anne Hidalgo). Il faudra désormais atteindre 40,11% pour faire aussi bien ou mieux que son résultat de 2022 lors du second tour.

20:58 - En deux ans, le RN n'a pas avancé à Saint-Jean-de-Tholome Au niveau local comme dans le reste de la France, le résultat du RN aux élections législatives 2024 sera très instructif. Alors qu'on a vu pas loin de 15 points supplémentaires pour le RN à l'échelle nationale, entre les législatives 2022 et les législatives 2024, Saint-Jean-de-Tholome semble néanmoins dans une situation différente. Entre le score de 2022 et le score de 2024, le mouvement n'a en effet pas augmenté son score dans les bureaux de vote locaux. Un constat en trompe-l'oeil en réalité, puisqu'à défaut du RN, ce sont ses nouveaux alliés qui ont illustré cette poussée…

20:29 - Quel avait été le résultat législatives en 2022 à Saint-Jean-de-Tholome ? Le résultat du second tour des élections législatives à l'échelle locale sera en conséquence analysé à travers le prisme de la dynamique du Rassemblement national, comme partout ailleurs. A l'inverse de la législative de 2022, le RN a cette fois une possibilité nette de conquérir la commune, mais aussi et surtout la circonscription. Les législatives de l'époque à Saint-Jean-de-Tholome ne bénéficieront pas en revanche, au premier tour, au RN, qui s'élèvera au mieux à 16,71% dans la commune, alors que les candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale rassembleront 31,51% des voix. Saint-Jean-de-Tholome se tournera en revanche vers Christelle Petex-Levet (Les Républicains) au second tour, finalement à la première place localement avec 59,89%, devant l'adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 40,11%.

20:05 - Quel résultat pour le RN aux législatives à Saint-Jean-de-Tholome ? Antoine Valentin (Union de l'extrême droite) a recueilli 41,1% des votes à Saint-Jean-de-Tholome dimanche 30 juin 2024, au soir du 1er round des législatives. En 2e place, Gérard Vez (Front populaire) ramassait 29,45%. Enfin, Christelle Petex (Divers droite) récupérait 25,34% des votants. C'est aussi Antoine Valentin qui terminait en pôle position dans la 3ème circonscription de la Haute-Savoie dans son ensemble, avec cette fois 39,68%, devant Christelle Petex avec 32,37% et Gérard Vez avec 24,01%.

19:21 - Que retenir de la participation par rapport au scrutin européen à Saint-Jean-de-Tholome ? Au cours des élections antérieures, les 1 131 habitants de cette ville ont laissé transparaître leurs habitudes de vote. Dimanche dernier, 72,93% des électeurs de Saint-Jean-de-Tholome ont participé au 1er tour des élections législatives 2024, un chiffre supérieur à celui des dernières élections européennes. Durant le dernier scrutin européen, le pourcentage de participation représentait en effet 57,94% des électeurs de Saint-Jean-de-Tholome (74). La participation était de 51,21% lors des européennes de 2019. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet majeur dimanche dernier. Elle représentait 25,9% à 12 h et 59,4% à 17 h pour le premier tour.

18:35 - À Saint-Jean-de-Tholome, la participation va-t-elle descendre à l'occasion du second tour des législatives 2024 ? À Saint-Jean-de-Tholome, l'abstention constitue incontestablement l'une des clés de ce scrutin législatif. Le pourcentage de participation au premier tour des législatives 2024 à Saint-Jean-de-Tholome s'élevait à 72,93%, dimanche dernier. Pour rappel, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 46,79% au premier tour et 45,17% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer la participation de ce jour à Saint-Jean-de-Tholome ? Pour le second tour de la dernière présidentielle, sur les 800 personnes en âge de voter au sein de la ville, 72,88% avaient pris part au scrutin, à comparer avec une participation de 79,88% au premier tour, soit 639 personnes. Les populations des grandes et moyennes communes votent couramment moins que dans les petites, la tendance peut-elle s'aggraver pour les législatives à Saint-Jean-de-Tholome ?

17:29 - L'avenir de la France se décide aussi à Saint-Jean-de-Tholome Dans la ville de Saint-Jean-de-Tholome, la population exerce-t-elle une influence sur les résultats des législatives ? Les jeunes et les personnes sans emploi jouent un rôle central dans le bourg, avec près de 36% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 6,75%. Le pourcentage de ménages ne possédant aucune voiture (28,5%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 372 votants sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (10,84%) met en lumière des impératifs d'accompagnement familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (6,61%) indique des défis de sécurité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Saint-Jean-de-Tholome mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 18,1% des habitants ont obtenu seulement le bac par exemple. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle du pays.