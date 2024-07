Résultat des législatives 2024 à Contamine-sur-Arve (74130) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Sur quel candidat vont converger les 22,81% de la gauche à Contamine-sur-Arve ? Alors que le nouvel attelage à gauche semble avoir pris la place de la Nouvelle union populaire et sociale (25,6% pour la Nupes au niveau du pays en 2022 et plus de 28% pour le NFP dimanche dernier), reste désormais à savoir si cette performance va se confirmer ce dimanche, pour le second tour des législatives. Au cours du premier tour des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part glané 22,81% des suffrages à Contamine-sur-Arve. Une hausse de 2 points par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022.

20:58 - En 2 ans, l'extrême droite n'a pas avancé à Contamine-sur-Arve La part des électeurs en faveur du Rassemblement national sera une des clés à l'échelle locale pour ces législatives. Alors qu'on a observé environ 15 points de plus pour le RN au niveau national, entre les législatives 2022 et les législatives 2024, Contamine-sur-Arve semble néanmoins dans une réalité plus mesurée. Entre le score de 2022 et le score de 2024, le parti n'a en effet pas gagné de part de voix dans la localité. Un constat en trompe-l'oeil en réalité, puisqu'à défaut du RN, ce sont ses nouveaux alliés qui qui illustrent cette montée de l'extrême droite…

20:29 - La dernière législative, un rappel utile pour les résultats de ce soir à Contamine-sur-Arve Le nombre d'électeurs en faveur du Rassemblement national sera ainsi l'observation majeure localement pour le second tour de cette élection du Parlement. Et cette fois, contrairement à 2022, le Rassemblement national a une chance de gagner. Le RN ne convainquait pas en revanche à Contamine-sur-Arve il y a deux ans, lors des législatives, avec 18,12% au premier tour, contre 26,05% pour Valérie Ferrarini (La République en Marche). Et le second tour sera à l'avenant avec cette fois Christelle Petex-Levet (Les Républicains) finalement en tête localement, avec 67,24%, devant son adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 32,76%.

20:05 - Le résultat du RN déterminant ce dimanche Selon les toutes dernières projections diffusées à la fin de la campagne, l'extrême droite serait en mesure de gagner moins de 250 députés au terme des élections législatives. L'attelage LFI, PS, EELV, PCF devrait mettre la main sur près de 200 sièges. De leur côté, les candidats de la majorité fidèles à Emmanuel Macron pourraient garder une centaine de députés. Il faudra bien évidemment tenir compte des spécificités locales. Antoine Valentin (Union de l'extrême droite) a réuni 37,98% des suffrages à Contamine-sur-Arve le 30 juin, à l'occasion du premier round de l'élection législative. Christelle Petex (Divers droite) glanait 35,44%. Gérard Vez (Nouveau Front populaire) ramassait 22,81% des électeurs. La première place était la même à l'échelle de la 3ème circonscription de la Haute-Savoie, Antoine Valentin glanant cette fois 39,68%, devant Christelle Petex avec 32,37% et Gérard Vez avec 24,01%.

19:21 - Que dire du scrutin européen à Contamine-sur-Arve au niveau de l'abstention ? Comment ont voté les citoyens de cette ville lors des précédentes consultations démocratiques ? Les données montrent une participation de 68,04% au 1er tour des législatives 2024 à Contamine-sur-Arve, supérieure à celle des dernières européennes. Pendant le précédent scrutin européen, 1 473 personnes en capacité de voter à Contamine-sur-Arve avaient en effet pris part au scrutin (soit 51,53%), à comparer avec une participation de 51,55% lors du scrutin européen de 2019. Pour information, à l'échelle de l'Hexagone, le taux de participation aux élections européennes 2024 se chiffrait à 51% lors de l'unique tour du scrutin, c’était un peu mieux qu’en 2019.

18:35 - À Contamine-sur-Arve, le chiffre le plus attendu de ces législatives 2024 reste l'abstention À Contamine-sur-Arve, le taux de participation est à n'en pas douter un facteur important de ce scrutin législatif. Dans la ville, le pourcentage de participation lors du premier tour des législatives 2024 était de 68,04%. Il y a 2 ans, au deuxième tour de la présidentielle, 75,91% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient participé au vote, à comparer avec un taux de participation de 80,38% au premier tour, soit 1 131 personnes. Pour mémoire, le taux de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 44,4% au premier tour et 42,46% au second tour.

17:29 - Analyse démographique des élections législatives à Contamine-sur-Arve Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Contamine-sur-Arve, les citoyens se réunissent pour choisir leur député. Avec ses 2 315 habitants, cette ville est perçue comme un symbole d'ouverture. Avec 188 entreprises, Contamine-sur-Arve permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une automobile (84,19%) souligne le poids des problématiques de transport et d'infrastructure dans les préoccupations des citoyens. La population étrangère de 212 personnes favorise une richesse culturelle précieuse. Parmi cette mosaïque sociale, près de 39,55% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 1466,05 euros pourrait devenir un obstacle financier pour la commune. À Contamine-sur-Arve, où la jeunesse représente 39% de la population, les élections sont l'opportunité d'un avenir florissant pour tous.