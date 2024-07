Résultat des législatives 2024 à Scientrier (74930) – 2e tour [PUBLIE]

Le Front populaire qui se présente en 2024 a marqué les esprits lors des élections législatives, avec plus de 28% à l'échelle nationale, contre 25,66% pour la Nupes il y a deux ans. De quoi remettre une inconnue de gauche dans ce second tour dans les isoloirs. La réserve de voix n'est pas négligeable. Lors du premier tour des élections du Parlement dimanche dernier, à Scientrier, le binôme Front populaire a pour sa part obtenu 15,59% des votes dans la commune. Une percée à mettre en perspective néanmoins avec les 18,89% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 19% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

20:58 - L'extrême droite n'a pas gagné d'électeurs à Scientrier

Au niveau local, le résultat de la formation de Jordan Bardella aux législatives 2024 sera très scruté. Alors qu'on a observé un peu plus de 14 points de plus pour le RN à l'échelle du pays, entre les législatives 2022 et les législatives 2024, Scientrier semble néanmoins dans une physionomie différente. Entre le score de 2022 et celui de 2024, le mouvement n'a en effet pas avancé dans les bureaux de vote locaux. Un constat en trompe-l'oeil en réalité, puisque ce sont les nouveaux alliés du RN qui ont profité de cette poussée...