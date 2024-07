Résultat des législatives 2024 à Ayse (74130) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Sur quel candidat vont se porter les 21,17% du Front populaire à Ayse ? L'union de la gauche aux dernières législatives ayant explosé, que deviendront ses électeurs pour ces élections de 2024 ? Quelle part votera pour le Front populaire ? Plus encore qu'au premier tour, ce transfert va irrémédiablement orienter en partie ce 2e tour. Une première réponse : l'attelage a réuni un peu plus de 28% des voix à l'échelle nationale dimanche dernier alors que la Nupes en avait récolté 25,66% il y a deux ans. A l'occasion du premier round des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part attiré 21,17% des votes à Ayse. Une hausse de 2 points par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022.

20:58 - Ayse fait partie des rares zones où l'extrême droite n'a pas avancé L'écart entre les scores du Rassemblement national aura été bien plus grand en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes. Alors qu'on a vu environ 15 points supplémentaires pour le RN au niveau national, entre les législatives 2022 et les législatives 2024, Ayse semble néanmoins dans une tendance différente. Entre le score de 2022 et le score de 2024, le parti n'a en effet pas gagné de suffrages dans la localité. Un constat en trompe-l'oeil en réalité, puisqu'à défaut du RN, ce sont ses nouveaux alliés qui ont profité de cette poussée…

20:29 - Les chiffres des dernières élections, un indice pour les législatives 2024 à Ayse ? Le nombre d'électeurs glanés par le Rassemblement national sera en conséquence très commenté à l'échelle locale pour le second tour de cette élection du Parlement. Après avoir perdu en 2022 dans la ville, le Rassemblement national pourrait cette année gagner l'élection localement. Le Rassemblement national avait en revanche été distancé au premier tour des législatives il y a deux ans à Ayse, comptant 17,48%des suffrages, alors que les candidats Les Républicains obtiendront 27,02% des voix. Au deuxième round,c'est encore Christelle Petex-Levet qui va remporter le plus de votes, avec 72,06% sur l'unique circonscription recouvrant les lieux, devant l'adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 27,94%.

20:05 - Le résultat du RN déterminant ce dimanche Selon les enquêtes dévoilées dans les dernières heures de la campagne, l'alliance RN-LR pourrait décrocher moins de 250 députés à l'issue des élections législatives. L'alliance des insoumis, des socialistes et leurs partenaires pourrait rafler jusqu'à 200 sièges. De leur côté, les candidats du bloc centriste pourraient maintenir jusqu'à 120 députés. Il convient tout de même de tenir compte des particularités locales. Antoine Valentin (Union de l'extrême droite) a engrangé 39,74% des voix à Ayse le 30 juin, pour le premier tour de l'élection législative. Un premier résultat qui lui a permis de ressortir devant Christelle Petex (Divers droite) et Gérard Vez (Nouveau Front populaire) avec 35,75% et 21,17% des votants. Antoine Valentin était aussi en tête dans la 3ème circonscription de la Haute-Savoie dans son ensemble, avec cette fois 39,68%, devant Christelle Petex avec 32,37% et Gérard Vez avec 24,01%.

19:21 - Et que dire de l'abstention par rapport au scrutin européen à Ayse ? Au fil des élections passées, les 2 319 habitants de cette localité ont révélé leurs préférences de vote. Le 30 juin dernier, 71,15% des électeurs d'Ayse se sont déplacés lors du premier tour des élections législatives 2024, un chiffre supérieur à celui des dernières européennes. Pendant le scrutin européen du mois de juin 2024, le pourcentage de participation s'élevait en effet à 57,43% des inscrits sur les listes électorales d'Ayse, à comparer avec un taux de participation de 51,53% il y a 5 ans. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà analysée dimanche dernier. Elle s'élevait à 25,9% à midi et 59,4% à 17 heures pour le premier tour.

18:35 - À Ayse, l'un des enjeux majeurs de ces législatives reste l'abstention L'une des clés du scrutin législatif 2024 est sans aucun doute la participation. Ayse a enregistré une participation de 71,15%, dimanche, au 1er tour des élections législatives 2024. Pour mémoire, la participation aux législatives 2022 représentait 47,36% au premier tour et 48,56% au second tour. En avril 2022, à l'occasion du second tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 1 736 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 78,3% étaient allés voter. La participation était de 78,74% au premier tour, ce qui représentait 1 367 personnes. Les nombreuses triangulaires qui rendent difficiles les pronostics sont notamment en mesure d'inciter les électeurs d'Ayse à ne pas rester chez eux.

17:29 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Ayse Quelle influence les habitants d'Ayse exercent-ils sur les résultats des législatives ? Avec 30% de résidents âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 7,42%, la jeunesse et les personnes sans emploi forment des segments clés. Qui plus est, le taux de ménages propriétaires (77,27%) met en relief l'importance des questions concernant le logement et l'aménagement du territoire. Le taux de familles ne détenant aucune voiture (14,76%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 824 électeurs sur des problématiques de transport et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (9,76%) révèle des impératifs de suivi familial, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (7,33%) indique des défis de stabilité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Ayse mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 22,01% des résidents non diplômés, ce qui peut impacter les attitudes envers les politiques éducatives et l'accès à la formation professionnelle.