Résultat des législatives à Ayse : l'élection 2024 en direct

12:08 - Coup d'envoi des législatives à Ayse : l'abstention en question

Ce dimanche, lors du premier tour des élections législatives à Ayse (74130), qu'en sera-t-il de l'abstention ? Pour rappel, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 52,64% au premier tour et seulement 51,44% au second tour. Pour comparer, au niveau de l'Hexagone, l'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 52,5% au premier tour et 53,8% au deuxième tour, presque un record pour des législatives. En avril 2022, lors du second tour de la présidentielle, sur les 1 736 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 21,7% avaient déserté les urnes. L'abstention était de 21,26% au premier tour.