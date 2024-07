Résultat des législatives 2024 à Peillonnex (74250) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:10 - Que vont peser les électeurs du Front populaire à Peillonnex ? Avec 28,06% des suffrages au niveau national pour le 1er round des élections dimanche dernier, le Nouveau Front populaire a fait mieux que la gauche unie il y a deux ans au même stade. Un score qui pourrait lui offrir l'opportunité de titiller le RN ce soir. Lors du premier tour des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part cumulé 21,93% des votes à Peillonnex. Un score à mettre en perspective néanmoins avec les 22,18% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (14,56% pour Jean-Luc Mélenchon, 6,38% pour Yannick Jadot, 2,05% pour Fabien Roussel et 0,96% pour Anne Hidalgo).

20:58 - L'extrême droite n'a pas gagné de terrain à Peillonnex ces 2 dernières années Le score de la formation politique de Jordan Bardella ce soir sera un point d'observation clé pour ces élections des députés localement. Alors qu'on a vu environ 15 points de plus pour le RN à l'échelle de la France, entre les législatives 2022 et les législatives 2024, Peillonnex semble néanmoins dans une dynamique plus mesurée. Entre le score de 2022 et celui de 2024, le Rassemblement national n'a en effet pas gagné de points dans les bureaux de vote locaux. Un constat en trompe-l'oeil en réalité, puisqu'à défaut du RN, ce sont ses nouveaux alliés qui ont profité de cette poussée…

20:29 - Quel résultat lors des législatives il y a deux ans à Peillonnex ? Au niveau local comme dans le reste de la France, le résultat de Jordan Bardella lors des législatives sera en conséquence très analysé. Et cette fois, contrairement à deux ans auparavant, le Rassemblement national a peut-être la possibilité de gagner. Au premier tour des élections législatives à l'époque, Peillonnex avait vu en revanche le binôme LREM s'imposer avec 27,10%, alors que le Rassemblement national restera derrière à 19,3%. Au deuxième round,c'est en revanche Christelle Petex-Levet (Les Républicains) qui cumulera le plus de voix, avec 66,67% sur la seule circonscription recouvrant la zone, devant l'adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 33,33%.

20:05 - Un RN déjà favori ce dimanche D'après les projections finales rendues publiques d'après les résultats du premier tour, le parti de Jordan Bardella serait en mesure de s'assurer entre 210 et 250 députés au terme des élections législatives. Le Nouveau Front populaire devrait accaparer jusqu'à 200 sièges. De leur côté, les candidats de la majorité fidèles à Emmanuel Macron pourraient préserver une centaine de députés. Mais on ne saurait faire abstraction des spécificités locales. Avec 42,25% des bulletins de vote, Antoine Valentin (Union de l'extrême droite) a pris la pôle position à Peillonnex, le 30 juin dernier à l'occasion du 1er tour de l'élection législative. Christelle Petex (Divers droite) et Gérard Vez (Union de la gauche) suivaient en ramassant, dans l'ordre, 33,82% et 21,93% des votants. La circonscription complète affichait le même nom en première place, Antoine Valentin glanant cette fois 39,68%, devant Christelle Petex avec 32,37% et Gérard Vez avec 24,01%.

19:21 - Abstention : quelle différence avec le scrutin européen à Peillonnex ? L'observation des élections passées permet de cerner plus précisément le vote des électeurs de cette ville. Comme expliqué dans le post précédent, la participation au 1er tour des législatives à Peillonnex a été de 69,05%, plus forte que celle des dernières élections européennes. Lors du dernier scrutin européen, 53,19% des électeurs de Peillonnex (74) s'étaient rendus dans l'isoloir. La participation était de 47,7% pour les européennes de 2019. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà examinée il y a quatre semaines. Elle atteignait 19,81% à midi et 45,26% à 17 heures.

18:35 - À Peillonnex, l'abstention peut-elle monter à l'occasion du second tour des législatives ? L'une des clés des élections législatives est sans nul doute l'étendue de l'abstention. Dans la commune, 69,05% des électeurs ont participé au premier tour des élections législatives 2024. Il y a deux ans, lors du deuxième tour de l'élection présidentielle, le pourcentage de participation s'était élevé à 74,54% au niveau de la commune, contre une participation de 78,14% au premier tour, c'est-à-dire 847 personnes. Pour mémoire, la participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 45,45% au premier tour. Au deuxième tour, 43,33% des citoyens se sont déplacés. Qu'en sera-t-il de la participation à Peillonnex aujourd'hui ?

17:29 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Peillonnex Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour le 2e round des législatives à Peillonnex comme dans tout l'Hexagone. Avec une population de 1 363 habitants répartis dans 606 logements, cette localité présente une densité de 217 hab/km². Ses 79 entreprises démontrent une économie prospère. Le taux de foyers possédant au moins une voiture (87,46%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les votants sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Les électeurs, dont 25,33% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Dans cette mosaïque sociale, 49,65% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 623,81 €, pèse sur une commune qui ambitionne plus de prospérité. À Peillonnex, les préoccupations locales alimentent le débat démocratique.