Résultat de la législative à Boëge : 2e tour en direct

La Nupes partait avec un potentiel de voix de 29,03% à Boëge avant le premier tour des législatives. Un chiffre correspondant à la somme des suffrages de Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Fabien Roussel et Anne Hidalgo lors de la présidentielle. Le candidat Nupes pour un siège à l'Assemblée a pourtant atteint 28,45% des suffrages il y a sept jours. La Nupes avait ainsi terminé première.

15:30 - Quel dénouement pour le deuxième tour des législatives à Boëge ?

Le 12 juin dernier pour le premier tour, les habitants de Boëge ont plébiscité la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale à qui ils ont accordé 28,45% des suffrages. La candidature Les Républicains ramasse 24,19% des votes. Enfin, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) récupère 20,23% des voix. D'après une enquête Ifop-Fiducial pour LCI diffusée ce 15 juin, le camp de la majorité présidentielle devrait obtenir entre 265 et 300 sièges au terme des législatives. L'union à gauche menée par Jean-Luc Mélenchon devrait accaparer entre 180 et 210 députés. Le Rassemblement national devrait parvenir à monter son propre groupe parlementaire de 20 à 40 députés.