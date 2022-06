Résultat de la législative à Bonneville : en direct

17:15 - Les études sondagières, un signe aussi pour le résultat des législatives 2022 à Bonneville ?

Les indications nationales des derniers jours auront sans doute une résonnance sur le résultat des législatives à Bonneville ce dimanche. Mais il faudra bien entendu tenir compte des spécificités locales. La Nupes s'est approchée de l'alliance LREM-Ensemble dans les intentions de vote vendredi soir. Dans le même temps, le Rassemblement national a passé la barre des 19%. Lors de la dernière élection, à Bonneville, Emmanuel Macron figurait en tête au 1er round de la présidentielle avec 25,45% des voix, devant Jean-Luc Mélenchon à 24,62%. On trouvait plus loin Marine Le Pen à 23,49% et Éric Zemmour, quatrième à 7,42%. Un résultat à mettre en perspective avec ce qui s'est passé dans l'ensemble du pays : un Emmanuel Macron devant à 27,85% des voix, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23% cette fois et Jean-Luc Mélenchon à près de 22%.