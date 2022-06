Résultat de la législative à Cruseilles : en direct

12/06/22 11:27

Bonjour et bienvenue dans ce live où vous pourrez suivre cette journée d'élections législatives à Cruseilles, jusqu'à ce que le résultat soit communiqué. Sont en lice 10 candidats dans l'unique circonscription de la cité (un chiffre dans la moyenne des autres circonscriptions) et les électeurs ont jusqu'à 18 heures pour se prononcer ce dimanche de 1er tour dans les 4 bureaux de vote de la commune.

Nouvelle union populaire écologique et sociale

Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième, les citoyens vivant à Cruseilles ( Haute-Savoie ) seront amenés à participer aux élections législatives 2022 comme l'ensemble des Français. Vers quelle candidature iront-ils ? Le président nouvellement réélu sera-t-il capable d'acquérir la majorité des députés de l'Assemblée au regard des voix qu'il a rassemblées dans cette commune dès le premier tour de la présidentielle ? Pendant la présidentielle 2022, Emmanuel Macron avait décroché 32% des voix au premier tour à Cruseilles. L'ex-banquier d'affaires avait devancé Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 18% et 16% des voix. Constants dans leur choix du premier tour, les votants de Cruseilles avaient confirmé Emmanuel Macron au deuxième en lui confiant 64% des voix, laissant par conséquent à Marine Le Pen 36% des voix.