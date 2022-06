Résultat de la législative à Glières-Val-de-Borne : 2e tour en direct

19/06/22 18:42

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Glières-Val-de-Borne sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Glières-Val-de-Borne. En direct 18:42 - Le bloc des Insoumis et alliés avait terminé sur la 2e marche il y a une semaine à Glières-Val-de-Borne Le point de départ pour la coalition de gauche était de 25,7% avant ces législatives à Glières-Val-de-Borne. C'est en effet l'addition des scores Mélenchon-Jadot-Roussel-Hidalgo lors de la présidentielle. Cet élément a certainement eu un impact sur le résultat du bloc LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon au premier tour dans la localité. Son représentant a cumulé 23,76% des suffrages il y a une semaine sur place. Ce qui avait tout de même permis à la Nupes de finir deuxième. 15:30 - La candidature Les Républicains peut-elle l'emporter à Glières-Val-de-Borne ? Le 12 juin dernier pour le 1er round de la législative, les habitants de Glières-Val-de-Borne ont plébiscité la candidature Les Républicains qu'ils ont gratifiée de 27,25% des voix. La candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale décroche 23,76% des votes. A la 3e position, la candidature Rassemblement National capte 22,15% des voix. Selon une étude Ifop-Fiducial pour LCI publiée le 15 juin, le camp de la majorité présidentielle devrait obtenir entre 265 et 300 sièges à l'issue du deuxième tour des législatives. La coalition Nupes menée par la France Insoumise devrait rafler entre 180 et 210 députés. De son côté, le RN de Marine Le Pen pourrait réussir à monter son propre groupe parlementaire de 20 à 40 députés. Les Républicains pourraient garder entre 40 et 65 sièges. 13:30 - A l'annonce des résultats des législatives 2022, quel sera la participation à Glières-Val-de-Borne ? Avec une abstention qui continue de grimper lors des élections législatives, le rendez-vous électoral de juin 2022 va-t-il établir un nouveau record ? Pour mémoire, à l'échelle nationale en 2017, le taux d'abstention aux élections législatives françaises s'élevait à 57,36% au deuxième tour, six% de plus qu'au premier tour. Comment ont voté le plus souvent les habitants de cette ville lors des précédents rendez-vous électoraux ? En 2017, à l'occasion des élections législatives, 48,95% des inscrits sur les listes électorales de Glières-Val-de-Borne s'étaient rendus dans l'isoloir au second tour, en d’autres termes seulement 464 votants avaient fait le déplacement jusqu'à leur bureau de vote. 10:30 - Deuxième tour des élections législatives 2022 à Glières-Val-de-Borne ! Il y a déjà quelques heures qu'on vote à Glières-Val-de-Borne et il y a encore de la marge pour remplir son devoir citoyen puisque l'unique bureau de vote de la cité peut accueillir les électeurs jusqu'à 19 heures. Ce sont deux finalistes qui sont candidats dans la seule circonscription de la commune, comme dans la quasi-totalité des autres circonscriptions de France.

Résultats des législatives 2022 à Glières-Val-de-Borne - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Glières-Val-de-Borne aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 3ème circonscription de la Haute-Savoie

Tête de liste Liste Christelle Petex-Levet Les Républicains Fabienne Vaneeckeloot-Tassa Nouvelle union populaire écologique et sociale

Résultats des législatives 2022 à Glières-Val-de-Borne - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Glières-Val-de-Borne

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 3ème circonscription de la Haute-Savoie

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Glières-Val-de-Borne Fabienne Vaneeckeloot-Tassa (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 24,78% 23,76% Christelle Petex-Levet (Ballotage) Les Républicains 23,01% 27,25% Valérie Ferrarini Ensemble ! (Majorité présidentielle) 22,90% 16,24% Anis Daghrir Rassemblement National 18,39% 22,15% Sébastien Joannot Reconquête ! 3,81% 3,22% Véronique Bouvier Régionaliste 3,41% 3,89% Joseph Jaccaz Ecologistes 1,46% 0,67% Albert Cohen Divers 1,41% 2,55% Jocelyne Legouhy Divers extrême gauche 0,83% 0,27% Participation au scrutin Circonscription Glières-Val-de-Borne Taux de participation 45,84% 50,50% Taux d'abstention 54,16% 49,50% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,37% 1,71% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,49% 0,39% Nombre de votants 40 429 761

Le résultat de l'élection législative à Glières-Val-de-Borne est désormais officiel. C'est la candidate Les Républicains qui a amassé le plus de suffrages auprès des 1507 électeurs de Glières-Val-de-Borne de la 3ème circonscription de la Haute-Savoie. Christelle Petex-Levet a ainsi obtenu 27% des voix. Fabienne Vaneeckeloot-Tassa (Nouvelle union populaire écologique et sociale) obtient 24% des suffrages. Quant à lui, Anis Daghrir (Rassemblement National) glane 22% des voix. Ces chiffres ne reflètent cependant pas la totalité des suffrages au niveau de la 3ème circonscription de la Haute-Savoie : 54 autres communes contribuent également au résultat de l'élection législative dans cette circonscription électorale. Le taux de participation parmi les électeurs habilités à voter au sein de la commune à l'échelle de la 3ème circonscription de la Haute-Savoie s'élève à 51% (soit 761 votants).

Législatives 2022 à Glières-Val-de-Borne : les enjeux

Les citoyens de Glières-Val-de-Borne (74130) reprendront le chemin des urnes en 2022. Ils devront contribuer aux législatives 2022 qui se tiendront les 12 et 19 juin 2022. Lors de l'élection présidentielle de 2022, Marine Le Pen avait décroché 28% des suffrages au premier tour à Glières-Val-de-Borne, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Le chef de l'Etat de nouveau en exercice et l'ancien président du "Parti de gauche" avaient obtenu 20% et 17% des voix. Constants dans leur choix du premier tour, les administrés de Glières-Val-de-Borne avaient confirmé Marine Le Pen au second, lui confiant 54% des votes. Emmanuel Macron avait dû se contenter de 46% des suffrages. Les administrés de cette commune se fieront-ils de nouveau à Marine Le Pen et plébisciteront-ils un candidat du Rassemblement national à l'Assemblée nationale à l'instar du premier tour de la présidentielle ?