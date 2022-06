Résultat de la législative à Hautmont : en direct

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 d'Hautmont sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 17:12 - À Hautmont, des sondages tout aussi parlants qu'en France ? Les dynamiques nationales des ultimes semaines se répercuteront probablement sur le résultat des législatives à Hautmont au 1er tour. Mais impossible d'ignorer les habitudes locales. La coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés a tutoyé l'alliance LREM-Ensemble dans les sondages avant la trêve. Dans le même temps, le Rassemblement national de Marine Le Pen a dépassé les 19%. Or le résultat de l'élection présidentielle 2022 au premier tour, à Hautmont cette fois, se terminait avec, en tête, Marine Le Pen avec 43,11% des suffrages. A la suite, remontait Jean-Luc Mélenchon à 24,12%, puis Emmanuel Macron à 16,4% et Éric Zemmour à 5,58%. 14:30 - L'un des enjeux majeurs de ces élections législatives 2022 à Hautmont demeure l'abstention L'une des grandes inconnues de ces élections législatives 2022 sera indéniablement l'étendue de la participation à Hautmont. La situation géopolitique actuelle et ses répercussions sur les tarifs du gaz et de l'essence seraient de nature à bénéficier à l'abstention à Hautmont (59330). En avril 2022, au deuxième tour de la dernière élection présidentielle, 59,52% des inscrits sur les listes électorales de l'agglomération s'étaient rendus dans l'isoloir, à comparer avec une participation de 61,08% au premier tour, c'est-à-dire 5 807 personnes. Pour comparer, au niveau du pays, le pourcentage d'abstention à l'élection présidentielle 2022 représentait 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, plus qu'en 2017. 11:30 - À Hautmont, le score de la participation aux élections législatives sera un élément déterminant L'analyse des résultats des dernières consultations démocratiques permet de se faire une idée du vote des électeurs de cette agglomération. En 2017, à l'occasion des élections législatives, sur les 9 705 personnes en âge de voter à Hautmont, 71,1% étaient restées chez elles au premier tour, contre un taux d'abstention de 67,4% au dernier round. Les législatives mobilisant généralement moins que la présidentielle, qu'en sera-t-il aujourd'hui ? Les chiffres de la France en 2017 étaient les suivants : la participation aux élections législatives représentait 48,70% au premier round et seulement 42,64% au deuxième tour, c’était déjà moins qu’en 2012. 09:30 - Quelques données clés pour les élections législatives à Hautmont Si vous avez du mal à vous faire un avis sur les 9 prétendants au 1er tour dans la circonscription d'Hautmont, pas de stress. Les bureaux de vote ferment à 18 heures pour ces législatives 2022 dans la ville.

Résultat des élections législatives 2022 à Hautmont

Les élections législatives 2022 auront lieu à Hautmont comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 12ème circonscription du Nord

Tête de liste Liste Simon Flahaut Reconquête ! Malik Yahiatene Nouvelle union populaire écologique et sociale Laurent Lehrhaupt Divers extrême gauche Michaël Taverne Rassemblement National Claude Dupont Les Républicains Geoffrey Denis Droite souverainiste Ludovic Lussiez Divers droite Grégory Pamart Divers Anne Laure Cattelot Ensemble ! (Majorité présidentielle)

Législatives 2022 à Hautmont : les enjeux

Lors de l'élection présidentielle 2022, c'est Marine Le Pen qui avait récolté 43,1% des voix au premier tour à Hautmont. L'ex-parlementaire européenne avait devancé Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, qui avaient respectivement obtenu 24,1% et 16,4% des voix. Le choix des citoyens d'Hautmont était resté égal au second tour au profit de Marine Le Pen (63,9% des suffrages). Emmanuel Macron avait rassemblé 36,1% des votes. Les habitants de cette ville se fieront-ils de nouveau à Marine Le Pen et éliront-ils un candidat du Rassemblement national à l'Assemblée à l'image du premier tour de l'élection présidentielle ? Les 12 et 19 juin 2022, les inscrits sur les listes électorales domiciliés à Hautmont (59330) seront amenés à contribuer aux législatives 2022 comme tous les Français. Pour quel candidat voteront-ils ?