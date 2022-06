Résultat de la législative à la Roche-sur-Foron : en direct

Recevez gratuitement les résultats des élections législatives à la Roche-sur-Foron dès leur publication ! Je gère mes abonnements push

12/06/22 17:17

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de la Roche-sur-Foron sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 17:17 - À la Roche-sur-Foron, des sondages tout aussi valables qu'en France ? La coalition de gauche incarné par Jean-Luc Mélenchon s'est approchée de l'alliance LREM-Ensemble dans les intentions de vote juste avant la période de réserve (27% contre 28% selon le dernier Ipsos pour France TV). Dans le même temps, le RN est venu coller les 20%. Ces mouvements des dernières heures auront probablement une résonnance sur les législatives à la Roche-sur-Foron ce dimanche. Mais on ne pourra faire abstraction des particularités locales. Or Emmanuel Macron avait glané la meilleure place à l'issue de la dernière présidentielle à la Roche-sur-Foron avec 28,44% des votes, au 1er tour. Jean-Luc Mélenchon terminait deuxième à 25,44%, au-dessus de Marine Le Pen à 18,38% et Yannick Jadot à 7,18%. Mais à l’échelle nationale, Emmanuel Macron terminait cette première étape avec près de 28% des voix, devant Marine Le Pen à 23,15% cette fois, et Jean-Luc Mélenchon à près de 22%. 14:30 - Le chiffre clé de ces législatives à la Roche-sur-Foron demeure l'abstention À la Roche-sur-Foron, la participation constituera indiscutablement l'une des clés de ces législatives 2022. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà un sujet central il y a deux mois. Elle s'élevait à 25,48% à 12 heures et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017. Il y a 2 mois, à l'occasion du deuxième tour de la dernière présidentielle, parmi les 7 079 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 25,82% avaient refusé de se rendre aux urnes. Le taux d'abstention était de 21,91% au premier tour. Le conflit militaire ukrainien ainsi que ses retombées en matière énergétique et économique sont susceptibles d'avoir un impact sur les choix que feront les électeurs de la Roche-sur-Foron. 11:30 - A l'annonce des résultats des élections législatives, quels seront les pourcentages d'abstention à la Roche-sur-Foron ? Plus de la moitié des électeurs ne se sont pas déplacés pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle en 2022 ? A l'échelle de la France entière, la participation était déjà analysée au premier tour des législatives de 2017. Elle s'élevait à 17,75% le midi et seulement 40,75% à 17 h. Au fil des précédentes consultations politiques, les 11 516 habitants de cette agglomération ont révélé leurs préférences de vote. Lors des précédentes législatives, 58,06% des personnes aptes à participer à une élection à la Roche-sur-Foron avaient refusé de se rendre dans l'isoloir au premier tour, à comparer avec un taux d'abstention de 53,01% pour le second round. 09:30 - Ce qu'il faut savoir sur les législatives à la Roche-sur-Foron La cité de la Roche-sur-Foron n'est concernée que par une seule circonscription législative, de quoi simplifier la vie des électeurs qui ont jusqu'à 18 heures pour participer au scrutin. 10 candidats sont sur la ligne de départ pour cette élection législative à la Roche-sur-Foron soit à peu près autant que dans les autres territoires. Découvrez tous les résultats à compter de 20 heures dans ces lignes.

Résultat des élections législatives 2022 à la Roche-sur-Foron

Les élections législatives 2022 auront lieu à la Roche-sur-Foron comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 3ème circonscription de la Haute-Savoie

Tête de liste Liste Véronique Bouvier Régionaliste Albert Cohen Divers Anis Daghrir Rassemblement National Valérie Ferrarini Ensemble ! (Majorité présidentielle) Christelle Petex-Levet Les Républicains Joseph Jaccaz Ecologistes Sébastien Joannot Reconquête ! Jocelyne Legouhy Divers extrême gauche Fabienne Vaneeckeloot-Tassa Nouvelle union populaire écologique et sociale

Législatives 2022 à la Roche-sur-Foron : les enjeux

Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le second, les inscrits sur les listes électorales domiciliés à la Roche-sur-Foron (74) seront invités à contribuer à l'élection de leur député comme l'ensemble des Français. Avec un premier tour à son avantage il y a deux mois, le président français pourra-t-il se fier à cette agglomération pour remporter une majorité à l'Assemblée nationale ? Au moment de la présidentielle de 2022, c'est Emmanuel Macron qui avait obtenu 28% des votes au premier tour à la Roche-sur-Foron. Celui qui fut ministre de l'Economie de François Hollande avait devancé Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, qui avaient respectivement obtenu 25% et 18% des voix. Demeurés fidèles à leur choix du premier tour, les administrés de la Roche-sur-Foron avaient confirmé Emmanuel Macron au second en lui conférant 65% des voix. Marine Le Pen avait obtenu 35% des votes.