Résultat de la législative à Pers-Jussy : 2e tour en direct

19/06/22 18:14

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Pers-Jussy sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Pers-Jussy. En direct 18:14 - La Nouvelle union populaire s'était placée sur la 3e marche à Pers-Jussy il y a sept jours La Nupes de Jean-Luc Mélenchon avait atteint 20,5% des votes au 1er tour de la législative la semaine passée dans les 2 bureaux de vote de Pers-Jussy. Mais ce score est tout de même à comparer avec les suffrages insoumis, socialistes, écologistes et communistes lors de l'élection présidentielle. Or dans la zone, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel avaient échoué à respectivement 16,08%, 6,32%, 1,51% et 1,83% en avril. La coalition de gauche pouvait donc potentiellement obtenir 25,74% à Pers-Jussy pour ce premier tour des législatives. 15:30 - Vers une défaite pour la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) à Pers-Jussy ? Avec 28,84% des bulletins de vote, la candidature Les Républicains s'est imposée à Pers-Jussy le 12 juin dernier au soir du 1er round des législatives. En 2e position, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) capte 24,33% des votes. Quant à elle, la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale ramasse 20,5% des suffrages. D'après une étude Ifop-Fiducial pour LCI diffusée le 15 juin, le camp de la majorité présidentielle pourrait décrocher entre 265 et 300 sièges à l'issue des élections législatives. L'union à gauche menée par la France Insoumise devrait rafler entre 180 et 210 députés. 13:30 - Quelle sera l'influence de la participation sur les résultats des législatives 2022 à Pers-Jussy ? Afin de se faire une idée du vote des citoyens de cette localité, il faut analyser les résultats des derniers rendez-vous électoraux. Il y a deux mois, pour le second tour de la dernière présidentielle, sur les 2449 personnes en âge de voter au sein de la localité, 22,57% avaient boudé les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 20,25% au premier tour. Plus d'un votant sur deux ne s'est pas déplacé pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle au deuxième tour cette année ? Dimanche dernier, 47,48% des inscrits sur les listes électorales de Pers-Jussy avaient pris part au vote. 10:30 - Le 2e tour est lancé à Pers-Jussy ! Bienvenue dans cette page spéciale où nous tenterons de donner les clés de ce second round des législatives à Pers-Jussy, jusqu'à ce que le résultat soit connu. Sont en lice les candidats qualifiés il y a sept jours et les électeurs ont de nouveau jusqu'à 18 heures pour faire leur choix ce dimanche de deuxième tour dans les 2 bureaux de vote de la commune.

Résultats des législatives 2022 à Pers-Jussy - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Pers-Jussy aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 3ème circonscription de la Haute-Savoie

Tête de liste Liste Christelle Petex-Levet Les Républicains Fabienne Vaneeckeloot-Tassa Nouvelle union populaire écologique et sociale

Résultats des législatives 2022 à Pers-Jussy - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Pers-Jussy

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 3ème circonscription de la Haute-Savoie

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Pers-Jussy Fabienne Vaneeckeloot-Tassa (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 24,78% 20,50% Christelle Petex-Levet (Ballotage) Les Républicains 23,01% 28,84% Valérie Ferrarini Ensemble ! (Majorité présidentielle) 22,90% 24,33% Anis Daghrir Rassemblement National 18,39% 16,94% Sébastien Joannot Reconquête ! 3,81% 2,87% Véronique Bouvier Régionaliste 3,41% 3,13% Joseph Jaccaz Ecologistes 1,46% 0,78% Albert Cohen Divers 1,41% 1,74% Jocelyne Legouhy Divers extrême gauche 0,83% 0,87% Participation au scrutin Circonscription Pers-Jussy Taux de participation 45,84% 47,48% Taux d'abstention 54,16% 52,52% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,37% 1,11% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,49% 0,43% Nombre de votants 40 429 1 169

Le résultat de l'élection législative 2022 à Pers-Jussy est tombé. C'est la candidature Les Républicains qui a amassé le plus de voix parmi les 2462 électeurs de Pers-Jussy inscrits dans la 3ème circonscription de la Haute-Savoie. Le niveau de la participation atteint 47% des citoyens autorisés à fréquenter les urnes au sein de la commune pour cette circonscription, ce qui représente 1 169 votants. Cependant, le résultat de l'élection législative dans la 3ème circonscription de la Haute-Savoie peut encore évoluer si les électeurs des 54 autres communes qui en font partie votent différemment de ceux de Pers-Jussy. Dans la localité, Christelle Petex-Levet a obtenu 29% des suffrages. Valérie Ferrarini (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) glane 24% des suffrages. Quant à elle, Fabienne Vaneeckeloot-Tassa (Nouvelle union populaire écologique et sociale) recueille 21% des suffrages.

Législatives 2022 à Pers-Jussy : les enjeux

Pendant l'élection présidentielle de 2022, Emmanuel Macron avait décroché 27% des voix au premier tour à Pers-Jussy, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. L'ancienne conseillère municipale d'Hénin-Beaumont et l'ancien ministre du gouvernement Jospin avaient obtenu 27% et 16% des suffrages. Le choix des habitants de Pers-Jussy était resté égal au second tour au profit d'Emmanuel Macron (54% des suffrages). Marine Le Pen avait rassemblé 46% des suffrages. Les votants de cette commune s'en remettront-ils de nouveau à Emmanuel Macron et à LREM aux législatives à l'image du premier tour de la présidentielle ? Les citoyens de Pers-Jussy (Haute-Savoie) reprendront la direction des isoloirs en 2022. Ils seront priés de participer à l'élection des membres de l'Assemblée nationale qui se tiendra les 12 et 19 juin 2022.