Résultat de la législative à Viuz-en-Sallaz : en direct

12/06/22 11:30

Pour ces législatives de 2022 à Viuz-en-Sallaz, les 3 bureaux de vote (de Salle des Fetes Fr Cheneval Pallud à Salle des Fetes Fr Cheneval Pallud) ont ouvert leurs portes à 8 heures et cesseront d'accueillir les 3330 votants à 18 heures, pour entamer le dépouillement. Ce sont 10 candidats qui s'affrontent dans l'unique circonscription correspondant à la ville.

Nouvelle union populaire écologique et sociale

Lors de la présidentielle de 2022, Emmanuel Macron avait obtenu 27,26% des votes au premier tour à Viuz-en-Sallaz. L'actuel locataire de l'Elysée avait devancé Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 22,82% et 18,12% des votes. Le choix des électeurs de Viuz-en-Sallaz était resté constant au second tour au profit d'Emmanuel Macron (56,74% des suffrages), cédant donc 43,26% des votes à Marine Le Pen. Le président récemment réélu sera-t-il à même d'obtenir une majorité des députés de l'Assemblée nationale au vu des votes qu'il a rassemblés dans cette commune dès le premier tour de la présidentielle ? Quel candidat mettront en pole position des résultats des législatives les 4 506 votants habitant à Viuz-en-Sallaz à l'occasion du premier tour de l'élection (12 juin 2022) ?