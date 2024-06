Résultat des législatives à Arbusigny : l'élection 2024 en direct

En direct

16:31 - Une victoire du RN à Arbusigny le 9 juin Les résultats de ce dimanche 30 juin pourraient encore plus s'approcher du verdict établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. Si on se penche sur les détails en effet, la liste Rassemblement national, emmenée par Jordan Bardella, s'est imposée aux européennes à Arbusigny. Ladite liste a cumulé 38,58% des voix, devant Raphaël Glucksmann à 13,08% et Valérie Hayer à 11,53%.

14:32 - Qui est sorti gagnant de l'élection présidentielle à Arbusigny en 2022 ? La préférence des habitants d'une ville transparait bien souvent le plus visiblement dans les choix faits lors de l'élection du locataire de l'Elysée. Marine Le Pen s'est particulièrement illustrée à Arbusigny lors de la dernière élection présidentielle 2022 avec un score de 29,04% des suffrages dès le 1er round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 22,01% et 17,96% des voix. Éric Zemmour héritait de la quatrième place avec seulement 7,49% des voix pour sa part. Marine Le Pen elle conservait son avantage au second tour avec 56,29%.

12:32 - Des législatives favorables pour le Rassemblement national la dernière fois Le RN arrivait en première position à Arbusigny au début des élections législatives 2022. Dans la commune, qui faisait partie de la 3ème circonscription de la Haute-Savoie, c'est Anis Daghrir qui démarrait en pôle position au premier tour avec 26,89%. La victoire finale revenait ensuite en revanche à Christelle Petex-Levet (Les Républicains) chez les électeurs avec 63,05%.

11:02 - Arbusigny : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Quel impact aura la population d'Arbusigny sur le résultat des législatives ? Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 6,62% peut agir sur les espoirs des électeurs quant aux mesures sur le travail. Avec une densité de population de 89 hab par km² et 56,08% de population active, peut-on s'attendre à une plus forte mobilisation des électeurs ? Le taux de familles détenant au moins une voiture (82,86%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 390 votants sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (2,99%) révèle des impératifs de suivi familial, et le taux de salariés en CDD (6,27%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Les données sur l'éducation à Arbusigny mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 17,9% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'éducation.

09:32 - Analyse de la participation aux précédentes élections à Arbusigny À Arbusigny, le taux d'abstention sera incontestablement l'un des critères essentiels des élections législatives. Les études révèlent que l'abstention est la plupart du temps supérieure chez les jeunes, cette réalité peut-elle évoluer pour les législatives ? Pour le deuxième tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 24,15% des inscrits sur les listes électorales de la ville, contre un taux d'abstention de 22,05% au premier tour. Pour mémoire, dans la ville, l'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 55,88% au premier tour. Au second tour, 58,48% des électeurs ne se sont pas déplacés. Quel niveau atteindra l'abstention à Arbusigny pour les élections législatives ? Quel député remplacera Christelle Petex-Levet dans la 3ème circonscription de la Haute-Savoie ?