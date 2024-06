Résultat des législatives à Bogève : l'élection 2024 en direct

En direct

16:31 - 36,67% pour Jordan Bardella à Bogève au début du mois Revenir quelques semaines en arrière apparaît plus que jamais comme avisé au moment d'anticiper le scrutin de ce 30 juin, le verdict qui est tombé lors des élections du 9 juin dernier étant majeur. Si on rentre dans le détail en effet, la liste RN, avec Jordan Bardella comme général en chef, a fini première des européennes 2024 à Bogève. Ladite liste séduisait 36,67% des votes, devant Raphaël Glucksmann à 12,88% et Valérie Hayer à 10,2%.

14:32 - Bogève avait voté Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022 La préférence des habitants d'une ville transparait bien souvent le plus dans les résultats de l'élection à la présidence de la République. Marine Le Pen avait fini en tête avec 25,26% au premier tour de l'élection à la présidence de la République de 2022 à Bogève. Emmanuel Macron était deuxième avec 23,7% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 15,49%. Bogève n'avait qu'une quatrième place à offrir à Éric Zemmour, avec 8,59% des suffrages. Marine Le Pen s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 48,68% contre 51,32%.

12:32 - À Bogève, les résultats des dernières législatives toujours aussi valables aujourd'hui ? Le nombre d'électeurs séduits par la formation politique de Jordan Bardella ce soir sera une des clés pour cette élection législative 2024 au niveau local, comme dans le reste du pays. Lors des dernières législatives, le RN était en échec au premier tour dans la commune de Bogève, cumulant 21,12% des suffrages sur place, contre 26,74% pour Christelle Petex-Levet (Les Républicains). Bis repetita au second tour, le parti voyant également le binôme Les Républicains remporter le scrutin.

11:02 - Analyse démographique et économique des législatives à Bogève Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les législatives à Bogève comme dans toute la France. Dotée de 836 logements pour 1 118 habitants, la densité de la commune est de 149 hab par km². Ses 105 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale florissante, alors que son tissu social comprend 310 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le taux de familles ne possédant aucune voiture (42,22%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les électeurs sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Les électeurs, comprenant une proportion de 34,19% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Dans cette mosaïque sociale, 52,58% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 2027,98 euros, pèse sur une commune qui aspire à plus de prospérité. À Bogève, les enjeux locaux se joignent aux objectifs français.

09:32 - Elections législatives passées à Bogève : retour sur la participation électorale Qu'en sera-t-il de l'abstention ce dimanche, lors du premier tour des législatives à Bogève ? Pour mémoire, dans la commune, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 52,71% au premier tour et seulement 53,08% au second tour. Pour mémoire, à l'échelle du pays, l'abstention aux législatives 2022 représentait 52,5% au premier tour et 53,8% au second tour, presque un record pour des législatives. A l'occasion du second tour de l'élection présidentielle, parmi les 955 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 21,78% avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 18,22% au premier tour.