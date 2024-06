Résultat des législatives à Bonneville : premiers chiffres de l'élection 2024

Alors que la Nouvelle union populaire et sociale s'était imposée comme une force politique majeure lors des législatives précédentes, mais n'aura pas vécu plus de deux ans, c'est un nouvel attelage qui s'avance cette fois. Ce qui rend très flou le vote de gauche aujourd'hui. Lors du premier tour des élections du Parlement il y a deux ans, à Bonneville, le binôme Nupes avait en effet obtenu 26,36% des votes dans la localité, un score supérieur à son résultat national. Quelle part optera pour le Nouveau Front populaire, représentant LFI, le PS, EELV, ou encore le PCF, et annoncé au coude-à-coude avec la majorité présidentielle dans les intentions de vote ? Au moment des élections européennes plus récemment, la liste de Raphaël Glucksmann s'est élevée à 11,05% à Bonneville. Mais ce sont 30% que peut en revanche entrevoir la gauche cette fois, la part de voix du chef de file de la liste PS-Place Publique étant à gonfler avec celles de l'insoumise Manon Aubry (13,29%), de l'écologiste Marie Toussaint (5,31%) et enfin du PCF Léon Deffontaine (1,75%).

11:02 - Le poids démographique et économique de Bonneville aux élections législatives

Au cœur de la campagne électorale législative, Bonneville est perçue comme une ville dynamique et vivante. Avec ses 12 895 habitants, cette agglomération cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. Avec 822 entreprises, Bonneville permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans l'agglomération, 39% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 17,71% de plus de 60 ans, ce qui peut avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. La présence de 1 287 résidents étrangers et un pourcentage de population immigrée de 16,85%, participe à son multiculturalisme. Dans cette diversité sociale, 46,95% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1182,04 €, accable une ville qui désire plus de prospérité. À Bonneville, où la jeunesse équivaut à 39% de la population, les élections symbolisent l'espoir d'un avenir florissant pour tous.