Résultat des législatives à Cernex : l'élection 2024 en direct

16:31 - Un 26,25% dans la moyenne nationale pour Bardella à Cernex aux européennes Mentionner les résultats de la toute dernière élection en date semble aussi indispensable au moment d'appréhender le scrutin de ce dimanche 30 juin. C'est en effet la liste RN emmenée par Jordan Bardella qui s'est placée en tête des élections du Parlement européen il y a trois semaines à Cernex, avec 26,25% des bulletins dans l'urne, soit 121 voix, devant celle de Valérie Hayer avec 19,74%, elle-même suivie par Raphaël Glucksmann avec 12,58%.

14:32 - 32,62% pour Emmanuel Macron lors de la présidentielle 2022 à Cernex L'élection suprême est sans doute la meilleure loupe pour juger une préférence politique locale. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Cernex lors du premier tour de la présidentielle avec 32,62%, arrivant devant Marine Le Pen. La présidente du RN obtenait 18,2%. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour finissaient au pied de ce podium avec respectivement 13,61% et 9,18% des suffrages. Et la candidate du RN ne rattrapait pas son rival au second tour, avec 36,54% contre 63,46%.

12:32 - Quel avait été le verdict des législatives il y a deux ans à Cernex ? Regarder dans le rétro pour voir le dernier scrutin législatif peut sembler une évidence au moment de ce nouveau rendez-vous des 30 juin et 7 juillet. Au premier tour des élections législatives 2022, Cernex, couverte par la 3ème circonscription de la Haute-Savoie, verra le binôme Les Républicains s'imposer avec 30,16%, alors que le RN restera derrière à 12,7%. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la première place aux concurrents estampillés Les Républicains avec 29,49% contre 70,51% pour les vainqueurs. Christelle Petex-Levet remportait donc ce scrutin sur place.

11:02 - L'avenir de la France se dessine aussi à Cernex Quel portrait faire de Cernex, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives ? Avec une population de 1 134 habitants répartis dans 523 logements, cette localité présente une densité de 76 habitants/km². Ses 50 entreprises démontrent une économie florissante. Dans la localité, 22,45% des résidents sont des enfants, et 5,23% sont des personnes âgées, ce qui peut agir sur les orientations politiques en ce qui concerne l'éducation et la santé. Les électeurs, dont 15,5% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Dans cette mosaïque sociale, 53,27% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 897,63 €, accable une commune qui ambitionne plus de prospérité. À Cernex, où la jeunesse représente 39% de la population, les élections sont la promesse d'un avenir commun et florissant.

09:32 - Cernex : étude du niveau de participation aux élections législatives À Cernex, l'abstention sera immanquablement l'une des grandes inconnues du scrutin législatif. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 atteignait 48,97% au premier tour et seulement 47,3% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer la participation pour les législatives 2024 à Cernex ? Pour mémoire, au niveau de la France, le taux de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 48% au premier tour et seulement 46% au deuxième tour, moins qu'en 2017. Il y a deux ans, au second tour de la présidentielle, 80,8% des inscrits sur les listes électorales de la ville s'étaient rendus aux urnes. La participation était de 80,67% au premier tour, soit 626 personnes.