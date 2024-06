Résultat des législatives à Copponex : l'élection 2024 en direct

En direct

16:31 - Une avance du RN à Copponex il y a trois semaines Le résultat de ces législatives fera sans doute écho au choix des électeurs établi le 9 juin dernier. Le 9 juin en effet, à Copponex, la liste RN, qui avait à sa tête un certain Jordan Bardella, a pris une longueur d'avance, avec 25,6% des votes face à Raphaël Glucksmann à 16,8% et Valérie Hayer à 16,4%. Dans le détail, 128 habitants l'ont désignée dans la cité.

14:32 - 31,92% pour Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022 à Copponex L'élection à la présidence de la République est probablement la référence pour jauger une tendance politique locale. Copponex avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de la présidentielle 2022. Avec 17,94%, Marine le Pen était distancée au second rôle par son rival, crédité de 31,92% des votes. Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot se contentaient des troisième et quatrième places- avec respectivement 16,53% et 9,32% des voix. Et la candidate du RN n'avait pas rattrapé le président sortant au second tour, avec 36,03% contre 63,97%.

12:32 - Christelle Petex-Levet (Les Républicains) en tête lors des législatives 2022 à Copponex Le score obtenu par la formation politique de Jordan Bardella au premier tour sera une des clés pour ces élections 2024 localement, comme dans le reste de la France. Le RN avait été battu au premier tour des législatives 2022 à Copponex, comptant 11,68%des suffrages, alors que les candidats Les Républicains obtiendront 31,39% des voix. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore le premier rang local aux concurrents étiquetés Les Républicains avec 30,57% contre 69,43% pour les vainqueurs. Christelle Petex-Levet remportait donc cette élection sur place.

11:02 - Copponex et législatives : démographie, économie et choix électoraux Devant le bureau de vote de Copponex, les citoyens se regroupent pour choisir leur représentant à l'Assemblée. Avec ses 1 268 habitants, ce village peut compter sur une certaine vigueur démographique. L'existence de 61 entreprises sur son territoire est une preuve de son dynamisme. Dans le village, 38% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 12,39% ont 60 ans et plus, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 10,99% de retraités, démontreront-ils leur engagement en se mobilisant pour les élections ? Au sein de cette mosaïque sociale, près de 37,6% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 1152,50 euros pourrait devenir un obstacle financier pour la commune. À Copponex, où les moins de 30 ans représentent 38% de la population, les élections symbolisent l'espoir d'un avenir commun et florissant.

09:32 - Copponex : étude du pourcentage de participation aux précédentes élections législatives L'étude des résultats des scrutins électoraux passés permet de cerner plus précisément le vote des électeurs de cette commune. A l'occasion des européennes de début juin, parmi les 873 inscrits sur les listes électorales à Copponex, 40,66% étaient restés chez eux. L'abstention était de 46,71% pour les européennes de 2019. Pour mémoire, dans la commune, l'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 52,08% au premier tour. Au deuxième tour, 48,44% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. En comparaison, à l'échelle nationale, le taux d'abstention aux législatives 2022 atteignait 52,49% au premier tour et 53,77% au deuxième tour, c’était plus qu’en 2017.