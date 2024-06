Résultat des législatives à Cornier : l'élection 2024 en direct

14:32 - Une longueur d'avance pour Emmanuel Macron à Cornier au premier tour de la présidentielle 2022

La typologie politique des habitants d'une commune se reflète bien souvent le plus dans les choix faits lors de l'élection du chef de l'Etat. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Cornier lors du premier tour de la présidentielle avec 27,91%, battant Marine Le Pen. La patronne du RN obtenait 27,06%. Cornier n'avait qu'une troisième et une quatrième place à offrir à Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot, avec seulement 14,44% et 7,04% des suffrages. Et Marine Le Pen n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour, avec 46,21% contre 53,79%.