Résultat des législatives à Habère-Lullin : l'élection 2024 en direct

16:31 - Jordan Bardella à son niveau national à Habère-Lullin au début du mois Bien des choses ont évolué depuis ces élections. Si on se penche sur les détails en effet, la liste du Rassemblement national, qui avait comme guide Jordan Bardella, s'est imposée aux élections européennes 2024 à Habère-Lullin. L'extrême droite a cumulé 29,77% des votes, devant Raphaël Glucksmann à 15,45% et Valérie Hayer à 12,05%.

14:32 - Emmanuel Macron devançait Le Pen et Mélenchon à Habère-Lullin lors de la présidentielle 2022 Lors de l'élection du chef de l'Etat, le scénario était morose pour le RN et sa candidate Marine Le Pen, avec un Emmanuel Macron en tête grâce à 26,56% au premier tour, devant Jean-Luc Mélenchon avec 23,44%. Marine Le Pen s'en trouvait quant à elle reléguée à 22,05%. Et La cheffe du RN ne faisait pas mieux au second tour avec 44,71% contre 55,29%.

12:32 - Quel avait été le verdict des législatives en 2022 à Habère-Lullin ? Le résultat du plus récent scrutin législatif semble un précédent clé au moment de l'élection de ces 30 juin et 7 juillet. Lors des dernières législatives, le Rassemblement national trébuchait au premier tour dans la ville d'Habère-Lullin, grattant 16,93% des votes sur place, contre 34,92% pour Fabienne Vaneeckeloot-Tassa (LFI-PS-PC-EELV). Au second tour, le RN échouait également, laissant encore le premier rang local aux concurrents étiquetés Nupes avec 48,35% contre 51,65% pour les vainqueurs. Fabienne Vaneeckeloot-Tassa remportait donc ce scrutin sur place.

11:02 - Démographie et politique à Habère-Lullin, un lien étroit Dans la ville d'Habère-Lullin, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'impacter le résultat des élections législatives. Avec un pourcentage de 37% de résidents âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 7,68%, les jeunes et les personnes sans emploi constituent des groupes démographiques essentiels. Le taux de ménages ne possédant aucune voiture (32,03%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 384 votants sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (15,97%) met en évidence la nécessité d'un suivi familial, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (8,68%) indique des défis de stabilité du travail. Un taux de résidences secondaires de 22,49%, comme à Habère-Lullin, indique un tourisme important dans la région. Les difficultés du marché immobilier local peuvent aussi être des enjeux électoraux significatifs dans la région.

09:32 - Les prévisions de l'abstention aux législatives à Habère-Lullin À Habère-Lullin, le niveau d'abstention sera sans nul doute l'un des facteurs décisifs de ces législatives 2024. Pour mémoire, dans la commune, le taux de participation aux législatives 2022 représentait 51,54% au premier tour. Au deuxième tour, 47,38% des votants se sont déplacés. Qu'en sera-t-il pour les législatives à Habère-Lullin ? Il y a 2 ans, lors du second tour de l'élection présidentielle, sur les 735 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 75,95% avaient pris part à l'élection. Le taux de participation était de 79,73% au premier tour, c'est-à-dire 586 personnes. L'inflation dans le pays serait en mesure d'impacter les choix que feront les électeurs d'Habère-Lullin.