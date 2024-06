Résultat des législatives à Habère-Poche : l'élection 2024 en direct

Se retourner sur le tout dernier test électoral apparaît aussi comme avisé au moment d'appréhender le scrutin de ce dimanche 30 juin. Si on rentre dans le détail en effet, la liste du Rassemblement national, chapeautée par Jordan Bardella, a dominé les élections européennes à Habère-Poche. L'extrême droite enregistrait 34,22% des votes, face à Valérie Hayer à 14,01% et Raphaël Glucksmann à 11,5%.

14:32 - Qui a remporté l'élection présidentielle il y a deux ans à Habère-Poche ?

C'est sans doute le choix du président de la République qui nous en dit le plus sur l'inclinaison des habitants d'une commune. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Habère-Poche lors du premier tour de la présidentielle avec 26,07%, dépassant Marine Le Pen. La cheffe de file du RN obtenait 23,61%. Les troisième et quatrième places étaient pour Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec seulement 17,52% et 8,23% des voix. Et la cheffe du RN ne faisait pas mieux au second tour, avec 46,49% contre 53,51%.