Résultat des législatives à la Roche-sur-Foron : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - La gauche aussi dans le groupe de tête à la Roche-sur-Foron pour ces élections législatives ? La tendance à gauche est aussi à considérer lors de ces élections législatives, avec comme inconnue les intentions de ceux qui avaient opté pour la Nupes, qui avait percé aux dernières législatives, mais qui n'existe plus dans le paysage politique. Le Front populaire, qui se cherche quant à lui un chef, avance sans garantie. Il y a quelques jours aux européennes, Raphaël Glucksmann a atteint 15,69% à la Roche-sur-Foron. Mais la gauche pourrait faire plus dans la soirée, puisque l'alliance remise en place s'élève virtuellement à 35% cette fois, en ajoutant les suffrages de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). Au cours du premier tour des élections des députés en 2022, à la Roche-sur-Foron, le binôme Nupes avait par ailleurs obtenu 28,36% des votes dans la commune. Un score à affiner enfin avec les 34% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (25,44% pour Jean-Luc Mélenchon, 7,18% pour Yannick Jadot, 1,59% pour Fabien Roussel et 1,65% pour Anne Hidalgo).

18:42 - La progression foudroyante de l'extrême droite à la Roche-sur-Foron en 5 ans Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais quelques conclusions s'imposent tout de même. Ce sont déjà 9 points qui ont ainsi été grappillés par le RN à l'échelle locale entre sa part de votes des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une avancée notable. A ce rythme, on peut donc déduire que le RN sera à environ 20% voire plus à la Roche-sur-Foron ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - 25,66% pour le Rassemblement national à la Roche-sur-Foron le 9 juin Il y a une élection qui est depuis venue ouvrir une nouvelle page. Si on rentre dans le détail en effet, la liste du Rassemblement national, chapeautée par Jordan Bardella, s'est affichée en tête des élections européennes 2024 à la Roche-sur-Foron. Ladite liste attirait 25,66% des votes, devant Raphaël Glucksmann à 15,69% et Valérie Hayer à 15,14%.

14:32 - Emmanuel Macron devançait Le Pen et Mélenchon à la Roche-sur-Foron au premier tour de la présidentielle 2022 L'élection du président de la République est certainement la principale clé pour juger une tendance politique locale. Dans les bureaux de vote de la Roche-sur-Foron, Marine Le Pen n'avait pas vraiment séduit lors du premier tour de l'élection du président de la République en 2022. Avec seulement 18,38%, la cheffe du RN était battue par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à respectivement 28,44% et 25,44% des voix. C'est finalement un certain Emmanuel Macron qui l'emportera avec 64,85% contre 35,15% pour Le Pen au deuxième tour dans la localité.

12:32 - Quel résultat lors des législatives 2022 à la Roche-sur-Foron ? Se tourner vers le plus récent scrutin législatif fait sens au moment du rendez-vous électoral du jour. Au moment de fournir ou non une majorité à la France il y a deux ans, le RN trébuchait au premier tour dans la ville de la Roche-sur-Foron, obtenant 12,31% des suffrages sur place, contre 28,36% pour Fabienne Vaneeckeloot-Tassa (LFI-PS-PC-EELV). Et le second tour sera à l'avenant avec cette fois Christelle Petex-Levet (Les Républicains) finalement en tête localement.

11:02 - La Roche-sur-Foron : démographie, élections et stratégies politiques Quelle influence les habitants de la Roche-sur-Foron exercent-ils sur les résultats des législatives ? Avec une densité de population de 649 habitants/km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 8,77%, les problématiques relatives au chômage et au logement sont des sujets prédominants. Le taux de familles ne possédant aucune voiture (18,61%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 3 848 électeurs sur des questions de transport et d'aménagement routier. De surcroît, la présence d'une population immigrée de 12,44% et d'une population étrangère de 9,48% indique l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les données sur l'instruction à la Roche-sur-Foron mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 16,56% des habitants ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Il est essentiel de garantir que les politiques françaises s'adaptent aux réalités locales.

09:32 - Elections législatives précédentes à la Roche-sur-Foron : retour sur la participation électorale L'analyse des résultats des dernières consultations politiques permet de comprendre le vote des citoyens de cette agglomération. Il y a quelques semaines, durant les précédentes européennes, le pourcentage de participation atteignait 52,72% des inscrits sur les listes électorales de la Roche-sur-Foron (Haute-Savoie), contre un taux de participation de 50,62% il y a cinq ans. Pour rappel, dans l'agglomération, le taux de participation aux législatives 2022 s'élevait à 53,86% au premier tour. Au deuxième tour, 53,12% des votants se sont déplacés. Il y a 2 ans, lors du deuxième tour de l'élection présidentielle, 74,18% des personnes habilitées à voter dans l'agglomération avaient pris part au scrutin. La participation était de 78,09% au premier tour, c'est-à-dire 5 528 personnes.