Résultat des législatives à la Tour : l'élection 2024 en direct

Il y a eu un autre scrutin très récemment qu'il est bon d'observer avec précision. D'autant que l'événement, majeur, est le préalable à l'élection qui nous préoccupe maintenant. Si on se penche sur les détails en effet, la liste RN, emmenée par Jordan Bardella, l'a emporté aux élections européennes à la Tour. Le mouvement a glané 35,54% des voix, soit 145 voix dans la ville, contre Valérie Hayer à 16,91% et Raphaël Glucksmann à 11,27%.

L'élection du chef de l'Etat est probablement la clé pour évaluer une tendance politique locale. Marine Le Pen avait fini première avec 29,7% au premier tour de l'élection du président de la République de 2022 à la Tour. Emmanuel Macron était deuxième avec 24,96% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 15,11%. Éric Zemmour devait se contenter d'une médaille en chocolat avec 8,26% des suffrages. Avec 49,09%, la candidate du RN s'inclinait en revanche au second tour devant un Emmanuel Macron à 50,91%.

11:02 - Comprendre l'électorat de la Tour : un regard sur la démographie locale

Quel impact auront les électeurs de la Tour sur les résultats des législatives ? Avec un pourcentage de 30% de résidents âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômage de 7,33%, la jeunesse et les demandeurs d'emploi constituent des segments démographiques cruciaux. Qui plus est, le pourcentage de ménages propriétaires (65,71%) met en exergue l'importance des problématiques relatives au logement et à l'aménagement du territoire. Le pourcentage de familles ne possédant aucune voiture (19,74%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 326 électeurs sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (15,23%) révèle des impératifs d'accompagnement familial, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (6,85%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Les données sur l'éducation à la Tour mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 38,34% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut indiquer des défis tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.