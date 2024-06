Résultat des législatives à Marcellaz : l'élection 2024 en direct

En direct

17:23 - Marcellaz dans la moyenne française concernant Jordan Bardella aux européennes Le résultat de ce 30 juin au soir devrait faire écho au raz de marée survenu le 9 juin dernier. Dans le détail, 148 électeurs de Marcellaz ont en effet préféré la liste Rassemblement national il y a quelques jours, aux européennes. La liste, emmenée par Jordan Bardella, cumulait ainsi 33,94% des votes face à Valérie Hayer à 13,53% et Raphaël Glucksmann à 12,61%.

14:32 - Le résultat de l'élection présidentielle, un marqueur aussi à Marcellaz C'est certainement la présidentielle qui nous éclaire le plus sur le bord politique des habitants d'une commune. Marine Le Pen était en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la commune avec 22,73% contre 27,95% pour Emmanuel Macron. Marcellaz n'offrait que les troisième et quatrième places à Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot, avec seulement 13,13% et 8,75% des voix. Et Marine Le Pen échouait aussi au second tour, avec 45,76% contre 54,24%.

12:32 - Une majorité encore favorite ce soir ? Le verdict du plus récent scrutin législatif apparaît comme un élément clé au moment de l'élection qui nous intéresse aujourd'hui. Les élections législatives 2022 à Marcellaz ne bénéficieront pas, au premier tour, au RN, qui récoltera 14,93% dans la commune, qui faisait partie de la 3ème circonscription de la Haute-Savoie, alors que les candidats Ensemble ! Réuniront 29,01% des voix. Et le second tour ira dans le même sens avec cette fois Christelle Petex-Levet (Les Républicains) au sommet localement.

11:02 - Marcellaz aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les élections législatives à Marcellaz comme dans toute la France. Avec une population de 1 058 habitants répartis dans 494 logements, ce bourg présente une densité de 231 habitants par km². Avec 48 entreprises, Marcellaz se positionne comme un terreau fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de ménages possédant au moins une automobile (85,22%) montre l'importance des questions de mobilité et d'aménagement routier dans les préoccupations des votants. Les électeurs, dont 30,77% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Dans cette mosaïque sociale, 43,97% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1239,27 euros, accable une commune qui désire plus de prospérité. Marcellaz manifeste la vivacité et l'authenticité d'un pays en mutation.

09:32 - Les premiers chiffres sur la participation attendus à 12h : quelle situation à Marcellaz ? À Marcellaz (74250), l'un des facteurs importants de ce scrutin législatif sera incontestablement le taux de participation. Pour rappel, dans la ville, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 51,07% au premier tour. Au deuxième tour, 53,49% des votants ne se sont pas déplacés. Au niveau de la France entière, la participation était déjà scrutée il y a deux ans. Elle représentait 18,43% à 12 heures et seulement 39,42% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017. A l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention avait atteint 18,95% des votants de la ville, à comparer avec une abstention de 21,91% au deuxième tour.