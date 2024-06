Résultat des législatives à Menthonnex-en-Bornes : l'élection 2024 en direct

En direct

17:23 - Quels résultats pour les européennes à Menthonnex-en-Bornes le 9 juin ? Se retourner sur le tout dernier test électoral semble d'autant plus pertinent au moment d'analyser le scrutin des législatives, le résultat des élections du 9 juin dernier étant un marqueur important. Si on se penche sur les détails en effet, la liste Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella comme général en chef, s'est imposée aux européennes à Menthonnex-en-Bornes. L'extrême droite attirait 36,96% des voix, soit 153 voix dans la ville, contre Valérie Hayer à 11,59% et Raphaël Glucksmann à 10,14%.

14:32 - Quel était le résultat de la présidentielle 2022 à Menthonnex-en-Bornes ? L'inclinaison des habitants d'une commune se reflète bien souvent le plus dans l'équilibre établi lors de l'élection du président de la République. Marine Le Pen avait particulièrement frappé les esprits à Menthonnex-en-Bornes au cours de la présidentielle 2022 avec un score de 24,17% dès le premier round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 23,99% et 15,06% des voix. Il n'y avait qu'une quatrième place enfin pour Yannick Jadot, avec 10,33% des suffrages pour sa part. La patronne du RN s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 43,33% contre 56,67%.

12:32 - Quel équilibre lors des législatives 2022 à Menthonnex-en-Bornes ? Le RN ratait complètement la première marche dans la commune de Menthonnex-en-Bornes en 2022, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 17,23% au premier tour, contre 29,94% pour Christelle Petex-Levet (Les Républicains), Menthonnex-en-Bornes faisant partie de la 3ème circonscription de la Haute-Savoie. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore le premier rang local aux concurrents estampillés Les Républicains avec 31,52% contre 68,48% pour les vainqueurs. Christelle Petex-Levet conservait donc son avance sur place.

11:02 - Les enjeux locaux de Menthonnex-en-Bornes : tour d'horizon démographique À Menthonnex-en-Bornes, les données démographiques et socio-économiques définissent le paysage politique et peuvent impacter les législatives. Avec une densité de population de 126 habitants/km² et 52,28% de population active, ces données pourraient présager une implication électorale plus forte. Le taux de chômage à 8,39% pourrait avoir un effet sur les espérances des électeurs en ce qui concerne les politiques sur l'emploi. Le pourcentage de foyers ne disposant d'aucune voiture (10,9%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 364 votants sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Par ailleurs, la présence d'une population étrangère de 8,02% et d'une population immigrée de 9,57% indique les défis des politiques migratoires et d'intégration dans le pays. Les chiffres sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires d'un diplôme universitaire (38,19%), témoigne d'une population instruite à Menthonnex-en-Bornes, soulignant l'importance des initiatives visant à promouvoir l'accès à l'éducation.

09:32 - Abstention à Menthonnex-en-Bornes : les leçons des précédentes élections À Menthonnex-en-Bornes, le niveau de participation sera à n'en pas douter l'un des facteurs importants du scrutin législatif 2024. La détermination des habitants d'empêcher la montée du Rassemblement national serait par exemple en mesure de ramener les habitants de Menthonnex-en-Bornes dans les isoloirs. Il y a 2 ans, au deuxième tour de l'élection présidentielle, 79,66% des personnes aptes à participer à une élection dans la ville avaient pris part au scrutin, contre un taux de participation de 83,73% au premier tour, c'est-à-dire 592 personnes. Pour rappel, dans la ville, le taux de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 50,98% au premier tour et seulement 55,04% au deuxième tour. Quel député succédera à Christelle Petex-Levet dans la 3ème circonscription de la Haute-Savoie ?