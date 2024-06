Résultat des législatives à Onnion : l'élection 2024 en direct

En direct

17:23 - Bardella dans sa moyenne nationale à Onnion le 9 juin Il faut aussi revenir quelques semaines en arrière au moment de se familiariser avec le scrutin des législatives. Il y a quelques semaines en effet, à Onnion, la liste du RN, emmenée par Jordan Bardella, a pris une longueur d'avance, glanant 29,51% des votes contre Raphaël Glucksmann à 17,58% et Valérie Hayer à 12,72%. Ce sont ainsi 188 électeurs qui l'ont désignée dans la cité.

14:32 - Avantage Emmanuel Macron à Onnion lors de la présidentielle 2022 Le bord politique des habitants d'une ville se reflète bien souvent le plus dans le choix fait lors de la présidentielle. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en première position à Onnion lors du premier tour de la présidentielle avec 24,09%, battant Marine Le Pen. La cheffe de file du RN obtenait 21,86%. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour se contentaient des troisième et quatrième places- avec respectivement 21,03% et 8,7% des voix. Et Marine Le Pen ne rattrapait pas Emmanuel Macron au second tour, avec 43,94% contre 56,06%.

12:32 - Fabienne Vaneeckeloot-Tassa (LFI-PS-PC-EELV) en pôle position lors des législatives il y a deux ans à Onnion Le nombre de bulletins glanés par le Rassemblement national sera une des clés pour cette élection des députés au niveau local, comme dans le reste du pays. Au moment de fournir ou non une majorité à la France il y a deux ans, le Rassemblement national était en échec au premier tour dans la ville d'Onnion, obtenant 21,62% des votes sur place, contre 31,77% pour Fabienne Vaneeckeloot-Tassa (Nouvelle union populaire écologique et sociale). Le RN n'était toujours pas au sommet dans la ville au second tour, le parti laissant cette fois le binôme Les Républicains gagner le scrutin.

11:02 - Onnion : quand les données démographiques façonnent les urnes Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les législatives à Onnion comme dans tout l'Hexagone. Dotée de 1 097 logements pour 1 267 habitants, la densité de la commune est de 66 hab/km². Ses 91 entreprises témoignent d'un certain dynamisme. Le pourcentage de foyers ne possédant aucune voiture (53,78%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les électeurs sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Les électeurs, comprenant une proportion de 33,71% de retraités, démontreront-ils leur engagement en participant aux élections ? Dans cette diversité sociale, 49,34% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 659,98 euros, accable une ville qui aspire à plus de prospérité. À Onnion, les enjeux locaux, tels que le travail, l'éducation et l'inflation, rejoignent ceux de la France dans son ensemble.

09:32 - Participation à Onnion : les leçons des précédentes élections Pour se faire une idée du vote des citoyens de cette commune, il faut observer les résultats des consultations démocratiques antérieures. Début juin, durant les européennes, 41,94% des inscrits sur les listes électorales d'Onnion avaient boudé les urnes. L'abstention était de 50,34% pour les européennes de 2019. Pour rappel, dans la commune, le taux d'abstention aux législatives 2022 atteignait 50,82% au premier tour et seulement 54,79% au second tour. Qu'en sera-t-il pour les législatives à Onnion ? En avril 2022, pour le premier tour de la dernière élection présidentielle, 19,59% des inscrits sur les listes électorales de la commune avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, à comparer avec une abstention de 26,44% au second tour.