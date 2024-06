Résultat des législatives à Peillonnex : l'élection 2024 en direct

En direct

17:23 - Un 33,73% dans la moyenne nationale pour le RN à Peillonnex au début du mois Le résultat des dernières élections il y a quelques jours va résonner encore plus fort dans les mémoires au moment de ce nouveau scrutin. 33,73% des voix se sont en effet portées vers le Rassemblement national de Jordan Bardella il y a quelques semaines, aux élections du Parlement européen à Peillonnex, devant Valérie Hayer à 17,29% et Raphaël Glucksmann à 12,54%. Le mouvement eurosceptique séduisait ainsi 199 votants de Peillonnex.

14:32 - Emmanuel Macron doublait Le Pen et Mélenchon à Peillonnex au premier tour de la dernière présidentielle C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en première position à Peillonnex lors du premier tour de la présidentielle avec 32,13%, battant Marine Le Pen. La présidente du RN obtenait 22,74%. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour devaient se contenter de la troisième et de la quatrième places avec respectivement 14,56% et 7,58% des suffrages. Et Marine Le Pen ne créait pas la surprise au second tour, avec 40,68% contre 59,32%.

12:32 - La majorité s'en sortait bien au premier tour des législatives il y a deux ans à Peillonnex Au niveau local, le résultat de Jordan Bardella aux législatives2024 sera très commenté. Le RN n'a pas convaincu dans la commune de Peillonnex il y a deux ans, lors des élections législatives, avec 19,3% au premier tour, contre 27,10% pour Valérie Ferrarini (Ensemble !), Peillonnex faisant partie de la 3ème circonscription de la Haute-Savoie. Au second tour, c'est en revanche Christelle Petex-Levet (Les Républicains) qui va remporter le plus de suffrages, avec 66,67% sur la seule circonscription couvrant la zone.

11:02 - Le poids démographique et économique de Peillonnex aux législatives Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Peillonnex montrent des tendances nettes susceptibles de peser sur les résultats des législatives. La répartition démographique peut avoir un effet sur les priorités politiques en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Dans le village, 34% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 5,32% sont des personnes âgées. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une voiture (87,46%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut impacter les 494 votants sur des questions de mobilité et d'infrastructure. D'autres part, la présence d'une population étrangère de 6,49% et d'une population immigrée de 10,14% fait ressortir les défis des politiques migratoires et d'intégration dans le pays. Les données sur l'éducation à Peillonnex mettent en relief une diversité de qualifications, avec 21,57% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'éducation.

09:32 - C'est l'heure de voter à Peillonnex : la participation au cœur des préoccupations À Peillonnex, quelle abstention aux élections législatives ? Comment votent généralement les électeurs de cette ville ? Début juin, durant les européennes, 46,81% des personnes habilitées à voter à Peillonnex avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, à comparer avec un taux d'abstention de 52,3% pour le scrutin européen de 2019. Pour rappel, dans la ville, l'abstention aux législatives 2022 représentait 54,55% au premier tour. Au deuxième tour, 56,67% des votants ne se sont pas déplacés. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà examinée il y a deux ans. Elle représentait 18,4% à 12 heures et seulement 39,4% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017.