Résultat des législatives à Saint-Jean-de-Tholome : l'élection 2024 en direct

17:23 - Au début du mois, la petite démonstration du RN à Saint-Jean-de-Tholome Regarder quelques jours en arrière peut sembler aussi avisé au moment d'analyser le scrutin des législatives, le résultat des élections du 9 juin dernier étant majeur. Dans le détail, 161 votants de Saint-Jean-de-Tholome ont en effet préféré le parti lepéniste il y a quelques jours, aux européennes. La liste, qui avait comme guide Jordan Bardella, a convaincu 35,08% des votes contre Raphaël Glucksmann à 12,42% et Valérie Hayer à 12,2%.

14:32 - Une longueur d'avance pour Emmanuel Macron à Saint-Jean-de-Tholome au premier tour de la présidentielle 2022 Saint-Jean-de-Tholome avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de la présidentielle 2022. Avec 24,27%, Marine le Pen était distancée au second plan par son rival, porté par 26,06% des voix. Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot se contentaient des troisième et quatrième places- avec respectivement 18,73% et 9,28% des suffrages. Et la patronne du RN n'avait pas rattrapé son rival au second tour, avec 46,96% contre 53,04%.

12:32 - Comment s'étaient terminées les législatives il y a deux ans à Saint-Jean-de-Tholome ? Le score en faveur de la formation incarnée par Jordan Bardella au premier tour sera le principal enseignement au niveau local pour cette élection du Parlement français. Avec 16,71% à Saint-Jean-de-Tholome, le Rassemblement national avait été distancé par les 31,51% du binôme LFI-PS-PC-EELV au premier tour des élections législatives 2022. La commune ne comptant qu'une seule circonscription sur son territoire, la 3ème circonscription de la Haute-Savoie. Bis repetita au second tour, le parti voyant cette fois le binôme Les Républicains gagner le scrutin.

11:02 - L'avenir de la France se dessine aussi à Saint-Jean-de-Tholome La diversité démographique et les réalités socio-économiques de Saint-Jean-de-Tholome déterminent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les législatives. Avec une densité de population de 76 habitants/km² et un pourcentage de chômeurs de 6,75%, les problématiques relatives à l'emploi et à l'habitat sont des sujets majeurs. Le taux de foyers ne détenant aucune voiture (28,5%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 372 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (10,84%) révèle des impératifs de soutien familial, et le pourcentage de salariés en CDD (6,61%) fait ressortir des défis de sécurité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Saint-Jean-de-Tholome mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 15,95% des habitants sans diplôme, cela peut avoir un impact sur le taux d'abstention dans la commune.

09:32 - Les premiers chiffres sur la participation attendus à 12h : quelle situation à Saint-Jean-de-Tholome ? Au fil des dernières années, les 1 131 habitants de cette ville ont dévoilé leurs préférences de vote. Pendant les élections européennes du mois de juin 2024, 57,94% des personnes en âge de voter à Saint-Jean-de-Tholome s'étaient rendues dans l'isoloir. Le taux de participation était de 51,21% il y a 5 ans. Pour mémoire, dans la ville, la participation aux élections législatives 2022 atteignait 46,79% au premier tour. Au second tour, 45,17% des citoyens ont exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer la participation pour les législatives 2024 à Saint-Jean-de-Tholome ? En avril 2022, pour le premier tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 800 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 79,88% s'étaient rendus aux urnes, contre un taux de participation de 72,88% au second tour, ce qui représentait 583 personnes.