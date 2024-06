Résultat des législatives à Saint-Sixt : l'élection 2024 en direct

Revenir quelques semaines en arrière semble encore plus logique au moment d'anticiper le scrutin des législatives, le résultat des élections du 9 juin dernier étant marquant. Il y a quelques semaines en effet, à Saint-Sixt, la liste Rassemblement national, dirigée par Jordan Bardella, s'est imposée, avec 23,28% des voix face à Raphaël Glucksmann à 16,63% et Valérie Hayer à 13,51%. Ce qui correspond à 112 bulletins dans la cité.

14:32 - 28,88% pour Emmanuel Macron lors de la dernière présidentielle à Saint-Sixt

Avec 17,08%, c'est un trop petit résultat qu'avait obtenu Marine Le Pen à Saint-Sixt au premier tour de la présidentielle en 2022. La candidate était battue par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à respectivement 28,88% et 20,19% des votes. Au second tour, Emmanuel Macron l'emportait avec 62,82% devant Marine Le Pen (37,18%).