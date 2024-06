Résultat des législatives à Scientrier : l'élection 2024 en direct

En direct

17:23 - Quel était le résultat des européennes à Scientrier début juin ? Il y a eu un autre scrutin très récemment qu'il convient d'analyser avec précision. D'autant que ce choc a provoqué l'élection qui nous intéresse maintenant. Le score de la liste Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella comme chef de file aux européennes de juin, était en effet au plus haut à Scientrier, avec 44,55%, soit 188 voix dans la ville. Le mouvement eurosceptique devançait alors Valérie Hayer à 13,74% et Raphaël Glucksmann à 10,19%.

14:32 - 33,39% pour Marine Le Pen au premier tour de l'élection présidentielle à Scientrier L'inclinaison des habitants d'une ville émerge sans doute le plus dans les choix faits lors de l'élection suprême. Marine Le Pen s'était particulièrement illustrée à Scientrier lors de la présidentielle avec pas moins de 33,39% des suffrages dès le premier tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 20,85% et 12,87% des voix. Scientrier n'offrait qu'une quatrième place à Éric Zemmour, avec 9,45% des suffrages pour sa part. Au deuxième tour, Marine Le Pen avait aussi devancé Emmanuel Macron avec 56,89% contre 43,11%.

12:32 - Christelle Petex-Levet (Les Républicains) en pôle position lors des législatives 2022 à Scientrier Aux législatives en 2022 à Scientrier, le RN avait dû se contenter de la deuxième place, 23,89% des habitants passés par le bureau de vote ayant choisi son binôme, contre 27,50% pour Christelle Petex-Levet (Les Républicains) au premier tour. Au second tour, il avait encore échoué dans la localité, laissant de nouveau la première place au binôme Les Républicains (66,88%). Christelle Petex-Levet s'imposait donc définitivement sur place.

11:02 - Le poids démographique et économique de Scientrier aux élections législatives Devant le bureau de vote de Scientrier, les citoyens se réunissent pour exercer leur droit. Dotée de 524 logements pour 1 182 habitants, la densité de la ville est de 160 habitants/km². Avec 96 entreprises, Scientrier se positionne comme un terreau favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une voiture (85,11%) souligne le poids des problématiques de transport et d'environnement dans les préoccupations des citoyens. Les habitants, dont 32,85% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette diversité sociale, près de 38,79% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 64,88 euros pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. Pour résumer, Scientrier incarne les enjeux et les ambitions de la France contemporaine.

09:32 - Elections législatives à Scientrier : retour sur la participation électorale Qu'en sera-t-il de l'abstention ce dimanche, lors des élections législatives à Scientrier ? Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 54,39% au premier tour et seulement 59,21% au second tour. Pour mémoire, à l'échelle de l'Hexagone, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 52,49% au premier tour et 53,77% au deuxième tour, presque un record pour des élections législatives. Il y a 2 ans, au deuxième tour de la dernière élection présidentielle, sur les 800 personnes en âge de voter au sein de la commune, 23,5% avaient boudé les urnes, contre une abstention de 21,13% au premier tour.