Résultat des législatives à Vougy : l'élection 2024 en direct

L'équilibre de la présidentielle et des législatives remonte à deux ans déjà. Dans le détail, 264 votants de Vougy ont en effet choisi le Rassemblement national il y a trois semaines, aux européennes. La liste Bardella a séduit 47,74% des voix face à Valérie Hayer à 10,13% et Marion Maréchal à 8,86%.

Marine Le Pen a fait beaucoup mieux que dans le reste de la France à Vougy à l'issue de l'élection présidentielle 2022 avec un score de 32,42% des voix au premier round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 24,16% et 16,03% des voix. Éric Zemmour devait se contenter d'une médaille en chocolat avec seulement 8,61% des voix pour sa part. La candidate du RN elle finissait aussi première au deuxième tour avec 56,27%.

11:02 - Vougy : élections législatives et dynamiques démographiques

Dans la commune de Vougy, la population exerce-t-elle une influence sur les résultats des législatives ? Avec une densité de population de 376 hab/km² et 53,45% de population active, l'engagement électoral sera-t-il dynamique ? Le taux de chômage à 9,87% pourrait avoir un effet sur les espérances des habitants en matière de directives sur l'emploi. Le pourcentage de ménages ne détenant aucune voiture (9,39%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 419 votants sur des questions de transport et d'infrastructure. Enfin, la présence d'une population étrangère de 8,08% et d'une population immigrée de 11,68% indique les défis des politiques migratoires et d'intégration dans le pays. Les données sur l'éducation à Vougy mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 17,46% des résidents titulaires du seul baccalauréat. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur le taux d'abstention.