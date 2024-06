Résultat des législatives à Saint-Jean-de-Tholome : l'élection 2024 en direct

08:58 - À quelle heure ferme le bureau de vote de Saint-Jean-de-Tholome ?

Le bureau de vote de la commune de Saint-Jean-de-Tholome sera ouvert jusqu'à 18 heures pour permettre aux électeurs de prendre une décision. Des législatives sont organisées ce dimanche en France. Ce scrutin va permettre d'élire les 577 représentants de l'Assemblée nationale. En 2022, les précédentes législatives ont eu lieu les 12 et 19 juin. Elles faisaient suite à l'élection présidentielle d'avril 2022 où le président Macron a été réélu pour un second mandat. Deux tours sont organisés pour choisir parmi les candidatures des différentes unions politiques à Saint-Jean-de-Tholome (74250), comme dans tout le pays. Pour voter, il est nécessaire d'être inscrit sur les listes électorales et de justifier de son identité.