Résultat des législatives à Scientrier : l'élection 2024 en direct

08:58 - Les horaires d'ouverture du bureau de vote de Scientrier

Le bureau de vote de la ville de Scientrier ferme à 18 heures en prévision du dépouillement. De nouvelles législatives à Scientrier vont être organisées les dimanches 30 juin et 7 juillet 2024, faisant suite à la décision inattendue du chef de l'État concernant le renouvellement des parlementaires français. Le dernier scrutin législatif dans la 3ème circonscription de la Haute-Savoie s'est déroulé en 2022, quelques semaines après la réélection d'Emmanuel Macron. Parmi les trois grandes forces en présence, qui de la majorité présidentielle, du Rassemblement national, de l'union des gauches (LFI, PS, Écologistes, PC...) réussira à capter le plus de voix à Scientrier ? N'oubliez pas de vous munir de votre carte d'électeur et d'une pièce d'identité (carte nationale d'identité, passeport, permis de conduire, etc.) pour pouvoir voter.