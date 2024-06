Résultat des législatives à Vougy : l'élection 2024 en direct

08:58 - Ouverture et fermeture du bureau de vote de Vougy

Pour voter, les électeurs de la commune peuvent se rendre dans l’isoloir entre 8 heures et 18 heures, horaires d’ouverture du bureau de vote de Vougy. Ce 30 juin, les électeurs de Vougy ont déjà participé à un scrutin il y a trois semaines, à l'occasion des élections européennes. Lors des précédentes élections législatives, il y a deux ans, 89 sièges avaient été attribués au parti de Jordan Bardella à l'Assemblée, et 245 pour la majorité présidentielle. A nouveau, il y aura deux tours pour désigner les candidats des différentes factions politiques à Vougy, comme dans la France entière. Pour voter, il est nécessaire d'être inscrit sur les listes électorales et de justifier de son identité.