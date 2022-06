Résultat de la législative à Saulzoir : 2e tour en direct

En direct

18:47 - La coalition LFI-PS-EELV était arrivée en 3e position à Saulzoir il y a sept jours Un des paramètres clés de ces législatives, en France, sera le résultat du bloc LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon. À Saulzoir, son postulant avait cumulé 22,13% des suffrages le dimanche 12 juin. Ce premier résultat est tout de même à évaluer au regard des suffrages de LFI, d'EELV, du PC et du PS lors de la présidentielle. Or à Saulzoir, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel se sont trouvés à respectivement 14,69%, 2,86%, 1,43% et 5,41% en avril. Autrement dit un point de départ théorique de 24,39% pour le bloc des Insoumis et de leurs alliés pour ces législatives à Saulzoir.

15:30 - Vers une défaite pour la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) à Saulzoir ? A en croire un sondage Ifop-Fiducial pour LCI diffusé ce 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron devrait obtenir entre 265 et 300 députés au terme des élections législatives. La Nouvelle Union populaire écologique et sociale menée par la France Insoumise devrait accaparer entre 180 et 210 sièges. Le Rassemblement national devrait réussir à monter son propre groupe parlementaire de 20 à 40 sièges. Mais on ne peut faire abstraction des spécificités des territoires. La candidature Rassemblement National a enregistré 35,83% des suffrages au soir du 1er round de l'élection législative dimanche 12 juin 2022. En 2e place, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) obtient 26,43% des suffrages. De son côté, la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale récupère 22,13% des suffrages.

13:30 - À Saulzoir, l'abstention va-t-elle encore augmenter lors du 2ème tour des législatives ? L'analyse des résultats des scrutins précédents permet de se faire une idée du vote des citoyens de cette commune. A l'occasion des dernières élections législatives, parmi les 1381 inscrits sur les listes électorales à Saulzoir, 53,95% étaient restés chez eux au premier tour, contre un taux d'abstention de 49,67% au second round. Le résultat des législatives 2022 est aussi espéré que le taux d'abstention qui est trop haut lors de ce type d'élection. Au niveau national, la participation était déjà scrutée au second tour des législatives de 2017. Elle s'élevait à 17,75% à 12 h et seulement 35,33% à 17 h.