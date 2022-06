En direct

20:11 - Que peut espérer le bloc de gauche pour ces législatives à Saulzoir ? Ce que feront les électeurs de Jean-Luc Mélenchon et des autres candidats de gauche reste une des énigmes de ces législatives 2022, à Saulzoir comme dans toute la France. Ces électeurs ont représenté 14,69% des suffrages le 10 avril dernier dans la ville. Et c'est sans compter les scores de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient échoué à respectivement 2,86% et 1,43% au 1er tour de la présidentielle. Ce qui donne une réserve de voix de 4,29% à gauche (et donc 18,98% en comptant les voix de Mélenchon).

16:30 - Les sondages ont-ils du sens pour les législatives 2022 à Saulzoir ? Le président avait obtenu 23,78% des voix à Saulzoir, à la dernière élection présidentielle contre un peu moins de 28% en France. Marine Le Pen cumulait 36,43% des suffrages contre un peu plus de 23% dans l'ensemble du pays. Le leader de la France insoumise avait terminé à 14,69% (contre 21,95%). Les tendances nationales des ultimes semaines viendront sans doute chambouler ce tableau lors des législatives dans la commune ce dimanche, même s'il est impossible d'ignorer les habitudes locales. Or la majorité présidentielle et la coalition de gauche portée par Jean-Luc Mélenchon ont vu leur écart se réduire dans les intentions de vote jusqu'à atteindre un minuscule point avant la fin de campagne, devant un Rassemblement national troisième, au-delà de 19%.

14:30 - La participation est attendue autant que les résultats aux législatives 2022 à Saulzoir À Saulzoir, le taux de participation sera incontestablement un critère essentiel de ce scrutin législatif. La situation géopolitique actuelle serait par exemple susceptible de relativiser l'importance du scrutin aux yeux des électeurs de Saulzoir (59227). Il y a deux mois, lors du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, 25,35% des personnes en capacité de participer à une élection dans la ville avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 26,71% au premier tour. Pour rappel, à l'échelle du pays, le taux d'abstention à l'élection présidentielle 2022 représentait 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, plus qu'en 2017.

11:30 - Les chiffres de la participation lors des législatives 2022, un élément essentiel à Saulzoir ? L'observation des rendez-vous électoraux précédents est l'occasion de comprendre le vote des citoyens de cette commune. Il y a 5 ans, durant les élections législatives, le taux d'abstention s'était élevé à 53,95% au premier tour des électeurs de Saulzoir, à comparer avec une abstention de 49,67% pour le tour deux. Les résultats des législatives 2022 sont autant attendus que le pourcentage de participation qui est souvent très bas durant de ce type de scrutin. Au niveau de la France entière, la participation était déjà scrutée au premier round des élections législatives de 2017. Elle représentait 17,75% à 12 heures et seulement 40,75% à 17 h.