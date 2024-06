Résultat des législatives à la Muraz : l'élection 2024 en direct

En direct

17:23 - Jordan Bardella dans sa moyenne nationale à la Muraz le 9 juin dernier Revenir quelques semaines en arrière apparaît plus que jamais comme indispensable au moment d'analyser le scrutin de ce dimanche 30 juin, le verdict qui est tombé lors des élections du 9 juin dernier étant un précédent majeur. C'est en effet la liste RN poussée par Jordan Bardella qui l'a emporté aux élections européennes 2024 à la Muraz, avec 33,66% des suffrages, soit 138 voix, devant la liste emmenée par Raphaël Glucksmann avec 12,2%, elle-même suivie par la liste de Marie Toussaint avec 9,51%.

14:32 - Marine Le Pen au-dessus de Macron et Mélenchon à la Muraz au premier tour de la présidentielle 2022 Le choix du chef de l'Etat est certainement la clé pour appréhender au mieux une préférence politique locale. La ville de la Muraz s'était clairement tournée vers Marine Le Pen à l'issue de l'élection suprême 2022 puisque la patronne du parti d'extrême droite prenait les devants avec 26,38% au 1er tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 22,32% et 19,56% des voix. L'échec était plus fort encore pour Éric Zemmour, avec seulement 6,83% des voix pour sa part. La candidate du RN s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 49,15% contre 50,85%.

12:32 - Quel avait été le verdict des législatives en 2022 à la Muraz ? A l'échelle locale, le résultat de la formation incarnée par Jordan Bardella lors des législatives2024 sera très scruté. Avec 16,61% à la Muraz, le Rassemblement national était distancé par les 30,99% du binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale au premier tour des législatives 2022. La commune ne comptant qu'une seule circonscription sur son territoire, la 3ème circonscription de la Haute-Savoie. La Muraz optera en revanche pour Christelle Petex-Levet (Les Républicains) au second tour, finalement en tête localement avec 54,79%.

11:02 - Les enjeux locaux de la Muraz : tour d'horizon démographique Dans la commune de la Muraz, les électeurs auront-ils un impact sur le résultat des élections législatives ? Avec un pourcentage de 36% de résidents âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômage de 7,02%, la jeunesse et les personnes sans emploi forment des segments clés. Le taux de familles possédant au moins une voiture (77,78%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 317 votants sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Enfin, la présence d'une population immigrée de 12,84% et d'une population étrangère de 10,67% indique l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les chiffres sur l'éducation à la Muraz mettent en relief une diversité de qualifications, avec 17,25% des résidents non diplômés, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'éducation.

09:32 - C'est le moment de faire un choix à la Muraz pour les élections législatives L'un des facteurs clés de ce scrutin législatif 2024 sera incontestablement le taux d'abstention à la Muraz. Pour rappel, dans la localité, le pourcentage de participation aux législatives 2022 atteignait 45,48% au premier tour. Au second tour, 45,91% des votants se sont déplacés. Qu'en sera-t-il cette année à la Muraz ? A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà analysée en juin 2022. Elle se chiffrait à 18,4% à midi et seulement 39,4% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. Il y a deux ans, à l'occasion du second tour de l'élection présidentielle, parmi les 693 personnes en âge de voter au sein de la localité, 78,32% s'étaient rendues aux urnes. Le taux de participation était de 80,66% au premier tour, ce qui représentait 559 personnes.